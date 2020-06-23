بولونيا ضد يوفنتوس .. رونالدو وديبالا يقودان اليوفي للفوز بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة بولونيا ضد يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز اليوفي على مضيفه بهدفين دون رد.

بولونيا ضد يوفنتوس:

وبدأت مباراة بولونيا ضد يوفنتوس بشكل سريع، وشكل اليوفي خطورة على مرمى مضيفه بعد 7 دقائق على انطلاق اللقاء، حيث توغل كريستيانو رونالدو وسدد كرة أرضية، إلا أن حارس المرمى لوكاس سكوروبسكي تصدى لتسديدته.

وسدد رونالدو كرة من مخالفة على حدود منطقة الجزاء، إلا أنه نفذها بشكل غير دقيق، وحصل اليوفي على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 23 بعد تعرض الهولندي ماتياس دي ليخت.

وسدد رونالدو ركلة الجزاء بنجاح ليمنح فريقه هدف التقدم، وتلقى ديبالا تمريرة مميزة من بيرناريسكي وسدد كرة قوية هزت الشباك عند الدقيقة 36، وحاول نيكولا سانسوني تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وتلاعب رونالدو بالدفاع وأرسل عرضية مميزة للاعب ديبالا، ولكن لم ينجح في هز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة بولونيا ضد يوفنتوس بتقدم اليوفي بهدفين دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أهدر رونالدو فرصة تسجيل الهدف الثالث، وحرم القائم الأيمن تسديدة بيرناردسكي من هز الشباك، قبل أن يضيع ديبالا فرصة جديدة، حيث مرت تسديدته بجوار القائم.

وحاول أصحاب الأرض تقليص الفارق، فيما استمر اليوفي في إضاعة الفرص، قبل أن يحصل لاعب الفريق الضيف دانيلو على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 91، ليُكمل فريقه مباراة بولونيا ضد يوفنتوس بعشرة لاعبين، وتنتهي المواجهة بفوزه.

ترتيب الدوري الإيطالي:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة ليواصل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، ويعوض جماهيره بعد خسارة لقب كأس إيطاليا ضد نابولي، يمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بولونيا عند 34 نقطة ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

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