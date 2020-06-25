بوني يتفوق على رومارينيو وبريجوفيتش

المواطن - مروة نبيل

قدم الإيفواري ويلفريد بوني مستوى جيدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليتفوق على الثنائي البرازيلي رومارينيو والصربي ألكسندر بريجوفيتش.

بوني

ولعب بوني الذي انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي، 454 دقيقة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل 3 أهداف بمعدل هدف لكل 151 دقيقة، وذلك وفقًا لإحصائية حساب “دوري بلس” الرسمي على موقع “تويتر”.

ويسعى ويلفريد بوني على إعداد نفسه بدنيًّا بأفضل شكل ممكن خلال الفترة الحالية، لكي يتمكن من إثبات ذاته مع الاتحاد عند عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، أملًا في إحراز مزيد من الأهداف والاستمرار في صفوف العميد الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، شارك رومارينيو في 1949 دقيقة مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأحرز 11 هدفًا، بمعدل هدف كل 177 دقيقة، فيما سجل بريجوفيتش هدفًا واحدًا خلال 524 دقيقة لعبها مع العميد.

عودة الاتحاد

ورفض المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي أن يقود المدرب الوطني محمد العبدلي تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حتى موعد وصوله، وطلب من إدارة العميد تأجيل انطلاق المران والبرنامج الإعدادي لاستئناف دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُفضل المدرب البرازيلي أن يقود بنفسه انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والاطلاع بشكل مباشر على سير العمل والمعسكر الإعدادي للاعبين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح العميد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا، ويطمح في أن يتحسن أداؤه بعد استئناف النشاط الرياضي.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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