تطهير وتعقيم سكن العمالة ومداخل وواجهات الأسواق والمحلات بجدة

المواطن - الرياض

كثفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها المستمرة في تطهير وتعقيم المرافق العامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس عايض بن علي الزهراني، أن خطة التطهير والتعقيم تشمل المرافق العامة التي تشهد تردداً عالياً من السكان مثل أسواق النفع العام ومرافق مراكز التسويق ومراكز التموينات الغذائية، حيث نفذت أعمال التطهير والتعقيم من خلال فريق عمل مكون من ٣.٤٢٩ عاملاً، و ٢.٧٥٠ معدة وآلية يعملون على مدار الساعة في نطاق ١٩ بلدية فرعية.

وأضاف المهندس الزهراني، أنه منذ بداية الجائحة تم تطهير وتعقيم نحو ١٣٩.٣٦١ موقعاً، كما شملت جهود الأمانة تطهير وتعقيم سكن العمالة ومداخل وواجهات الأسواق والمحلات، وحول المراكز الطبية والجهات الحكومية والصرافات الآلية للبنوك المحلية بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع .

من جهتها قدمت أمانة محافظة جدة شكرها للسكان على مشاركتهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال تقديمهم البلاغات عبر طوارئ الأمانة و تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملحوظات أو مخالفات بلدية.