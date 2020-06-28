تغريدة تكشف قرب انتقال عبدالفتاح عسيري لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الهلال إعجابه مؤخرًا بالتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح عسيري، نجم الفريق الكروي الأول بالأهلي.

وألمح الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول إلى أن عبدالفتاح عسيري سينتقل إلى الهلال، حيث كتب تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا بأن عسيري سينضم للهلال عن طريق وضع طائرة زرقاء ورمز الهلال، مما يدل على أن اللاعب أصبح قريبًا من الانتقال لأزرق العاصمة.

عبدالفتاح عسيري يُغضب جمهور الأهلي:

وفي وقت سابق، نشر اللاعب عسيري نجم الأهلي، صورة جديدة له عبر حسابه في Snap Chat تسببت في غضب جماهير الراقي، وذلك بعد رفضه مؤخرًا تجديد تعاقده مع الأهلي.

وكتب اللاعب الأهلاوي عبر حسابه في “سناب شات” معلقًا على الصورة: “خله يعيش بغفوته، الحين يعرف من فقد”.

وأعربت جماهير الأهلي عن غضبها الشديد من تصرف اللاعب، حيث اتجه الكثيرون منهم عبر”تويتر” لمهاجمته مع قولهم عن أهم إنجازاته التي حققها مع الأهلي ليتصرف بهذا الشكل مع الفريق.

وأقدم عبدالفتاح عسيري على إيقاف مفاوضات تجديد تعاقده مع الأهلي، وذلك وفقًا لـ”الوطن”؛ وذلك بسبب وصفه للمفاوضات بـ”العشوائية” على حد قوله.

وكانت إدارة الأهلي قدمت عرضًا في الفترة الأخيرة لـ اللاعب لتجديد تعاقده، خاصة أن الراقي يود الحفاظ على نجمه من إغراءات الهلال والنصر.

ووفقًا لـ صحيفة “الرياضية” فإن اللاعب لم يرد على عرض الأهلي، ولا زالت الإدارة الأهلاوية تنتظر رد اللاعب.

كما تحاول إدارة الأهلي التجديد للحارس ياسر المسيليم واللاعب سلمان المؤشر.

الهلال قد يُعاقب بسبب عبدالفتاح عسيري:

وفي وقت سابق، علّق الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري على تغريدة الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني التي قال فيها: إن الهلال سيتعرض لعقوبة شديدة، في حال تعاقد مع عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي.

وكان الشمراني كتب عبر حسابه في تويتر: ”اللائحة الدولية لأوضاع وانتقالات اللاعبين تجرّم التواصل مع اللاعبين في الفترة المحمية من عقودهم بدون موافقة أنديتهم، وتعتبر ذلك تحريضًا للاعب لإنهاء عقده وتعاقب عليه بإيقاف اللاعب وتطبيق منع التسجيل للنادي المتفاوض”.

ورد البكيري قائلًا: “يا صديقي.. الفلك دوار؛ سيناريو إغراء الأهلي للاعب عبدالفتاح عسيري قبل دخوله الفترة الحرة؛ للانتقالات من الاتحاد ثم سيناريو تسجيله (كهاوٍ) بمباركة اللاعب للانفراد بغنيمة الصفقة”.

وأضاف البكيري: “ها هو يجرع الأهلي من ذات الكأس؛ لذا لا تقاوم؛ بات لاعبكم في بيت الزعيم الهلال بنفس الطريقة”.

وحاول مجلس إدارة الأهلي إقناع عسيري بالتجديد عن طريق زيادة راتبه السنوي، حيث من المنتظر حصول عسيري على 12 مليون ريال في 3 سنوات، وفقًا لـ“اليوم”.

وسيوافق عسيري على التجديد للأهلي، بعد زيادة القيمة المالية بجانب أن اللاعب سبق وأن نشر صورة له وهو بقميص تدريب الأهلي، مما يعني أنه لن ينضم لـ الهلال كما زعمت تقارير صحافية وإعلامية.

وفي وقت سابق، كشف سعود كريري، مدير الكرة في نادي الهلال، مفاجأة حول حقيقة تفاوض أزرق العاصمة مع اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الأهلي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

ونفى سعود كريري تمامًا اهتمام الهلال بضم لاعب الأهلي، مضيفًا أن أزرق العاصمة لن يُخالف القانون لضم لاعب لم يدخل الفترة الحرة مع ناديه.

وأكد سعود كريري على رفضه الزج باسمه في مفاوضات الهلال مع لاعب الأهلي، مضيفًا أنه يجب الحصول على المعلومة من المركز الإعلامي للنادي وليس من وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، نجحت إدارة النادي الأهلي في التوصل لاتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان المؤشر للاستمرار في صفوفه خلال الفترة المقبلة.

واتفقت إدارة النادي الأهلي مع سلمان المؤشر على تمديد عقده حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث كان ينتهي عقده القديم بعد أيام، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتطمح إدارة النادي الأهلي في الحفاظ على استقرار الفريق الأول لكرة القدم وتمديد عقود اللاعبين مثل عبدالفتاح عسيري، أملًا في الظهور بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد رفض عبدالفتاح عسيري تجديد عقده مع الراقي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالراقي من تحقيق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 36 هدفًا، واهتزت شباكه 25 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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