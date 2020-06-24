جستنيه عن جمال باجندوح: سأُشجع الشباب بسببه

المواطن - محمد سمعه

بعد انتقال اللاعب جمال باجندوح إلى الشباب في فترة الانتقالات الصيفية، حرص الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على الإشادة بقرار اللاعب وعودته لـ دوري الأمير محمد بن سلمان مرة أخرى.

وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “في حياتي لم أُشجع مثل الاتحاد ومن أجلك، سأُشجع النادي الثاني لي وهو الشباب بعد الاتحاد”.

وأضاف جستنيه: “أنت نموذج يفتخر به العديد من اللاعبين الشباب، صحيح الحظ خذلك مع حبك الأول، لكنني على يقين أنه لن يخذلك مع نادي الشباب ولا الشبابيين، جمال باجندوح بالتوفيق”.

وكان لاعب الاتحاد السابق، أعلن عبر حسابه الرسمي في تويتر أنه سينضم للشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث قال: “مستعدون للعودة إلى الدوري السعودي مع الليث، اللهم وفقنا”.

خبرة قصيرة لـ جمال باجندوح في كرواتيا

جدير بالذكر أن باجندوح كان انضم لنادي فارازدين الكرواتي وذلك بعد رحيله عن نادي الاتحاد في صيف 2019.

ولعب باجندوح لفترة قصيرة في كرواتيا استمرت لمدة عام، قبل أن يُقرر بعد ذلك العودة إلى الدوري السعودي مرة أخرى.

وفي وقت سابق، كان جمال باجندوح تحدث عن إمكانية الانضمام لنادي الاتحاد قبل انتقاله الرسمي لـ الشباب قائلًا: “لن أعود إلى الاتحاد، لأنني أريد إعطاء الفرصة للاعب آخر للظهور في مكاني مع النادي”.

وسعى باجندوح، للاستمرار أطول فترة ممكنة في الاحتراف الأوروبي، لكنه اتخذ قرارًا بالعودة إلى أجواء الدوري السعودي مرة أخرى.

وبعد تعاقد الشباب مع جمال باجندوح، يسعى الليث إلى ضم أقوى الصفقات لصفوفه، وذلك من أجل المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المواسم المقبلة.

وفي يوم 24 مايو الماضي، طلب باجندوح من الناس الالتزام بالتباعد الاجتماعي وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

ونشر نجم نادي الاتحاد السابق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وهو يهنئ الجماهير، وقال: “السلام عليكم.. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك.. ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية”.

واستغل نادي الشباب، عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك من أجل التعاقد مع الصفقات المهمة، حيث يسعى الليث إلى تحسين مركزه في جدول الدوري السعودي، حيث يتواجد الليث في المركز الثامن.

وكان جمال باجندوح عاد إلى تدريباته مع نادي فارازدين الكرواتي في الخامس عشر من مايو الماضي، قبل أن يتركه ويُفضل الانتقال بعد ذلك لنادي الشباب.

وفي وقت سابق، وقبل عودة النشاط الرياضي، سعي مجلس إدارة نادي الاتحاد لحل مشكلة تقليص الرواتب للاعبين والعاملين بالنادي، أصبح مجلس إدارة الاتحاد يُواجه حاليًا 3 أزمات تتعلق بثلاث صفقات تعاقد معها في الفترة الماضية.

ووفقًا لتقارير إخبارية فإن مجلس إدارة الاتحاد مُهدد بتلقي العقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم حل قضايا ” تعاقد الاتحاد مع الصربي ألكسندر بريجوفيتش من نادي باوك اليوناني، تعاقد الاتحاد مع لاعبه الإيفواري سيكو سانوجو من نادي يونج بويز السويسري، تعاقد الاتحاد مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي من نادي غريميو البرازيلي”.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى لمجلس إدارة الاتحاد التي يوُاجه فيها أزمات بسبب تأخر المستحقات والحقوق المالية، حيث نجح من قبل في حل أزمة مستحقات المغربي مروان دا كوستا وأزمة مستحقات صفقة لاعبه غاري رودريغيز الذي يلعب حاليًا لنادي فنربخشة التركي على سبيل الإعارة.

يذكر أن المدرب الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني الأسبق للاتحاد كان تقدم بشكوى إلى الفيفا ضد العميد بسبب عدم حصوله على 11 مليون يورو كمستحقات متأخرة من الاتحاد.

في سياق آخر، قررت إدارة الاتحاد صرف راتب شهر للعاملين في النادي من أصل خمسة رواتب متأخرة، وقد أبلغت الإدارة، برئاسة أنمار الحائلي، العاملين في النادي بتخفيض الرواتب بنسبة 50% عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

وكان نادي الاتحاد خسر من نادي الوحدة بالجولة الـ22 في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل تعليق النشاط الرياضي.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًّا المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين. جدير بالذكر أن المدرب فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد، لم يعد مهتمًا باستمرار المهاجم عبدالرحمن الغامدي، الذي أصبح قريبًا من الانتقال لنادي الوحدة في فترة الانتقالات الصيفية. ووقع جمال باجندوح مع نادي الشباب لمدة 3 مواسم، حيث أشار حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة الشباب وقعت عقدًا احترافيًا مع جمال باجندوح لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فارازدين الكرواتي. ومن جانبها، تمنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان التوفيق للاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد، جمال باجندوح صاحب الـ27 عامًا، في مسيرته الرياضية المقبلة بقميص الليوث. كلمتان من جمال باجندوح حول الاتحاد

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