جماهير الهلال: من ينضم لنادينا لن يندم

المواطن - محمد سمعه

دشنت جماهير نادي الهلال عبر موقع “تويتر” وسمًا ذكرت فيه أن من يُوقع لـ الأزرق، سيكون هو الفائز الأكبر؛ كون مستواه سيتطور مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

وذكر جمهور الأزرق، من خلال وسم “وقع للهلال يعزك” أن من ينضم للأزرق لن يندم، حيث سيتطور مستواه الفني وسيحصل على بطولات خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف نادي الرائد عن مصير اللاعب صالح الشهري الذي يلعب حاليًّا لنادي الهلال على سبيل الإعارة في موسم 2019- 2020.

وتحدث صالح المرشود نائب رئيس نادي الرائد عن مصير اللاعب قائلًا لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: إن مصير المهاجم سوف يتحدد ويتبين بعد المباريات المتبقية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف المرشود أن المهاجم صالح الشهري قد يبقى مع الأزرق أو يلعب مع الرائد في الموسم المقبل أو ينتقل لنادٍ آخر.

وفي وقت سابق، يسعى نادي الهلال، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، وذلك من أجل المنافسة المحلية والآسيوية بالفترة المقبلة.

ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن الأزرق مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي ماوريسيو جونيور، لاعب خط وسط نادي باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المدرب لوشيسكو طلب من إدارة أزرق العاصمة، التحرك للتعاقد مع ماوريسيو جونيور في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن صالح الشهري كان تُوج مع الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي، على حساب نادي أوراوا الياباني.

من ناحية أخرى، يتمنى جمهور الهلال، استقرار أوضاع الفريق الكروي الأول؛ وذلك من أجل المنافسة بصورة جيدة على الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع التتويج بلقب كأس الملك والفوز بدوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي.

ولكن كشف الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، آخر التطورات حول تأخر الرواتب للاعبين في فريق أزرق العاصمة، وذلك قبل عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المريسل يتحدث عن رواتب الهلال:

وغرّد المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ذكرت عبر الحصاد الرياضي معلومة تخص رواتب أزرق العاصمة، فتدخل عبدالكريم الحمد ونفاها، وقال: الهلال يُسدد رواتبه أولًا بأول كل شهر، ثم تداخل محمد الذايدي وقال: إن الأزرق سدد ثلاثة رواتب دفعة واحدة في شهر رمضان، حنا على المدرج نتفرج”.

لا شك أن هذه الأقاويل، تُقلق جماهير الهلال حيث ألمح بعض اللاعبين إلى وجود نية لديهم للرحيل مثل الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبيروفي أندري كاريلو إضافة للبرازيلي كارلوس إدواردو الذي يرغب في مغادرة أزرق العاصمة في صيف العام الجاري وفقًا لـ تقارير صحافية.

وقد تؤثر هذه الأخبار على لاعبي الأزرق وتُشتت تركيزهم، خاصة أن صالح الشهري وزملاءه يريدون المنافسة بقوة على نيل لقب الدوري، بعد خسارته في الموسم الماضي لمصلحة الجار نادي النصر بفارق نقطة واحدة.

الهلال يستعد لاستئناف الدوري:

وفي سياق آخر، يستعد ناديا الهلال والنصر لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020، وذلك بعد أن عُلقت لمدة زادت عن 3 أشهر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وكانت وزارة الرياضة قررت رفع تعليق النشاط الرياضي بدءًا من يوم 21 يونيو الجاري، مع السماح باستئناف مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وجاء استكمال الدوري بمثابة هدية مميزة للأزرق والأصفر، خاصة أن كلًّا منهما يتنافس بقوة على نيل اللقب في الموسم الجاري، بينما كان سيؤدي إلغاء الموسم إلى حرمان بطل آسيا من فرصة التتويج بلقب الدوري وتتويج مجهوداته بنيل بطولة محلية، بينما كان سيُحرم الأصفر من فرصة الفوز بالدوري للموسم الثاني على التوالي.

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن جميع لاعبي الفريق الكروي الأول أجروا الفحوصات الطبية بما فيهم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

من ناحية أخرى، يبحث مجلس إدارة أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة عن تحديد مصير 3 من لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك مع اقتراب بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الأقرب للرحيل عن الهلال في الميركاتو الصيفي، بعدما رفض تجديد عقده مع بطل آسيا.

ويبحث بطل آسيا خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقود كل من محمد الشلهوب ونواف الغامدي وعبدالله الحافظ، خاصة أن الثلاثي ستنتهي عقودهم في صيف العام الجاري وفقًا لـ“جول”.

ورغم أن كارلوس إدواردو رفض البقاء مع الهلال لموسم آخر، لكن الأزرق لا يزال ينتظر وفقًا لـ”جول” موافقته حول تمديد عقده مع الأزرق حتى نهاية الموسم في السعودية، خاصة أن بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين سوف تُستأنف في الرابع من أغسطس وتنتهي في التاسع من سبتمبر.

أما نادي النصر فسيبحث خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقد نجميه البرازيليين بيتروس ومايكون، من أجل استكمال الموسم بالقوة الضاربة.

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