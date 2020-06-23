حالات التعافي تتجاوز إصابات كورونا .. وتراجع الحالات في الرياض

المواطن - الرياض

كشف المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة اليوم عن تراجع أعداد الإصابات بشكل ملحوظ وارتفاع حالات التعافي، كذلك كان هناك تراجع ملحوظ في حالات الإصابة بكورونا في الرياض.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن رصد (3139) حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وبذلك يصل عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى (164144) حالة.

وبلغت حالات التعافي (4710) ليصل إجمالي المتعافين 109885، فيما بلغت حالات الوفاة (39) حالة.

تراجع الإصابات في الرياض

وتراجعت حالات الإصابة بشكل ملحوظ في الرياض حيث تصدرت جدة أعداد الإصابات الجديدة بـ 393 حالة إصابة بفيروس كورونا تليها الدمام بـ 301.

وحلت الرياض في المرتبة الثالثة من حيث أعداد الإصابات الجديدة بـ 299 حالة، تلتها مكة المكرمة 277، ثم القطيف 237، الخبر 178، الظهران 165.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى 52.913 حالة نشطة، منها 2.122 حالة حرجة.

نعود بحذر وبعادات جديدة

في سياق متصل أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي على أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات كورونا “نعود بحذر وبعادات جديدة، كالوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد، والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج”.

ونصح متحدث وزارة الصحة بالركوب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك.

وتابع: “احجز التذاكر إلكترونيًا عند رغبتك في السفر، وننصح بعدم ذهاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أماكن الترفيه”.

وأضاف متحدث الصحة أن تطبيق إشارة موجه لذوي الإعاقة، ويمكنهم الاستفادة منه بالوصول إلى مركز ٩٣٧، وحجز المواعيد المركزية والاستفسارات والاستشارات.

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