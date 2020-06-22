حالات كورونا في روسيا 592280 وإسبانيا 26272

المواطن - متابعة

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) ليصل إجمالي الإصابات إلى 592280 إصابة.

وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 8206 حالات وفاة بعد تسجيل 95 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 344416 حالة بعد تسجيل 4705 حالات.

كما ارتفع اليوم عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كوفيد 19 في إسبانيا إلى 246 ألفاً و272 حالة.

وأشارت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 28 ألفا و322 حالة، بينما تعافى 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين حتى الآن.

من جهة أخرى وصلت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد19 اليوم في فرنسا إلى 198 ألفاً و278 حالة.

وأشارت البيانات إلى جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن الوفيات بلغت 29 ألفاً و643 حالة، بينما تعافى 74 ألفاً و496 شخصاً من المصابين حتى الآن.

وفي سياق متصل بلغت حصيلة إصابات كورونا في العالم أكثر من 9 ملايين حالة مؤكدة فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 470 ألفاً.

وبحسب موقع Worldometers الذي يتتبع مستجدات الجائحة فيروس ، فقد وصلت إصابات كورونا في العالم 9,060,780 حتى هذه اللحظة فيما تم تسجيل 470,939 حالة وفاة و4,847,018 حالة تعافٍ.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم يوم الأحد مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات 183020 خلال 24 ساعة.

وطبقاً لتقرير يومي كانت أكبر زيادة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع تسجيل أكثر من 116 ألف حالة جديدة. وقالت المنظمة إن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة.

وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة الجديدة 181232 وتم تسجيله في 18 يونيو.

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