حج 1441 لن يتجاوز 10 آلاف والتسجيل عبر البعثات الدبلوماسية

المواطن - الرياض

كشف وزيرا الصحة والحج والعمرة، اليوم، عن جانب من خطط حج 1441 الذي يأتي وسط استمرار انتشار جائحة كورونا التي خلفت قرابة نصف مليون وفاة وأكثر من 8.6 مليون إصابة حول العالم، حيث كثفت المملكة جهودها لإنجاح حج هذا العام من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكلات التي تم وضعها بالتعاون بين العديد من أجهزة الدولة.

فيديو | الربيعة: هناك إجراءات تفصيلية تضمن سلامة الحجاج #الإخبارية pic.twitter.com/Ni4kBh8MGf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2020

صحة الإنسان أولاً في حج 1441

الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة أكد أن المملكة وضعت صحة الإنسان أولاً وعملت على ذلك، وستواصل جهودها التي تمت على مدى سنوات طويلة للمحافظة على الأمن الصحي العالمي.

وكشف الربيعة أن المملكة وضعت خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام تبدأ قبل وصولهم للمشاعر المقدسة، حيث سيتم أخذ فحوصات لهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وأوضح أن الحجاج سوف يخضعون للحجر المنزلي فور انتهائهم من أداء النسك.

واجب شرعي وإنساني

وقال الربيعة إن حج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاماً ولا يعانون من أية أمراض، مشيراً إلى أن قرار حج 1441 هذا العام بأعداد محدودة أمر لا بد منه، انطلاقًا من الواجب الشرعي والإنساني مشيرًا إلى أن سيتم تخصيص مستشفى ومركز صحي في مشعر منى تحسباً لأي طارئ.

تحقيق التباعد الاجتماعي في أداء النسك

من جانبه أكد وزير الحج محمد صالح بن طاهر بنتن أنه تقرر إقامة حج 1441 بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي من خلال السماح لأعداد محدودة من المقيمين من كافة الجنسيات بأداء المناسك مشيراً إلى أن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز الـ10 آلاف، بدون استثناءات لأية جنسية.

فيديو | بنتن: سيتم اختيار أعداد الحجاج الأجانب عبر البعثات الدبلوماسية داخل #المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/cKQ7dQzo6d — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2020

وقال وزير الحج إنه في ظل استمرار الجائحة وسهولة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي؛ فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج، من مختلف الجنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي.

وتابع وزير الحج : عملنا مع وزارة الصحة على تحديد الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطلوب اتباعها؛ لتنظيم حج آمن، وتم العمل على وضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة الحج العليا.

آلية قبول الحجاج

وحول آلية استقبال طلبات الحج هذا العام، أوضح وزير الحج أن آلية قبول الحجاج ستكون بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الموجودة في السعودية مشيرًا إلى أن هناك خطة إعلامية لتغطية مراحل الحج بشروط ومتطلبات صحية.

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