حقيقة تعرض خالد الغامدي لحادثة سقوط

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، حقيقة تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم، خالد الغامدي لحادثة سقوط.

خالد الغامدي

وأكد المركز الإعلامي بنادي الفيصلي بأن الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم خالد الغامدي لحادثة سقوط غير صحيحة، وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف المركز الإعلامي بأن خالد الغامدي سينهي جميع الفحوصات الطبية مع زملائه اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي استعدادًا لاستئناف التدريبات في مقر النادي بمدينة حرمة.

وشدد على أن رئيس مجلس الإدارة فهد المدلج أجرى اتصالًا هاتفيًا بالنجم خالد الغامدي واطمأن من خلاله عليه، مؤكدًا أن تناقل مثل هذه الأخبار قبل التريث والتأكد من صحتها يُعد أمرًا في غاية السوء، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي في متناول الجميع وهذا ما يثير الخوف والهلع بين أقارب وزملاء اللاعب.

وتمنى رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي لنجم الفريق الأول لكرة القدم خالد الغامدي مزيدًا من العطاء في الملاعب وخدمة الرياضة السعودية.

الفيصلي

وتأمل إدارة نادي الفيصلي تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن، تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى لخوضه مباراتين وديتين قويتين قبل عودة المسابقات المحلية، يمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي قد أجروا بالأمس الفحوصات الطبية المعدة لهم من قبل الراعي الطبي عيادة “فيزيوتريو”، وذلك ضمن الخطة الإعدادية للمرحلة المقبلة.

واشتملت الفحوصات على تحاليل الدم واختبار وفحص سلامة القلب، اختبار وتحليل كفاءة العضلات بالصدمات الكهربائية، اختبار الجهد البدني واللياقة القلبية، اختبار وقياس قوة عضلات الفخذ والركبة وفحص الفيفا البدني للجهاز العظمي والعضلات.

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من تحقيق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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