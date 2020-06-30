خربين يُنافس على الأفضل في آسيا 2017

المواطن - مروة نبيل

تواجد عمر خربين نجم نادي الهلال ضمن اختيارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في التشكيلة المثالية لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا نسخة عام 2017، والتي شهدت تألقه بشكل لافت.

دوري أبطال آسيا

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن اختيارات المرشحين جاءت بناءً على إحصاءاتهما في نسخة عام 2017، حيث قدما أفضل المستويات خلال المسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتنافس على الأفضل في الخط الهجومي ببطولة دوري أبطال آسيا 2017، بجانب خربين العديد من النجوم، ومنهم؛ لاعب شنغهاي أي آي بي جي، البرازيلي هالك، ومواطنه آلان لاعب غوانغزوهو إيفرغراند الصيني.

كما يتنافس على الأفضل بنسخة عام 2017 كل من؛ ثنائي أوراوا ريد دايموندز الياباني، رفائيل سيلفا وشينزو كوروكي، لاعب بيرسيبوليس الإيراني، مهدي تاريمي، لاعب الاستقلال، كافيه رضائي، ولاعب كاوزاكي فرونتال، يو كوباياشي.

خربين

وتألق عمر خربين بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري أبطال آسيا 2017، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا خلال 1037 دقيقة لعب.

وقام السوري الدولي خربين بـ22 تسديدة على المرمى خلال البطولة القارية في نسخة عام 2017، وبلغت دقة التسديد 31.11%، ونجح نجم الفريق الأول بنادي الهلال في اكتساب 26 خطأ.

وأشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا بأداء النجم السوري، وعلق قائلًا: “هداف تلك النسخة.. حقق أفضل لاعب آسيوي وقاد فريقه الهلال إلى النهائي.. صوت لعمر خربين حتى يتواجد في التشكيلة المثالية لعام 2017”.