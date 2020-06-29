خطة كاريلي بعد استئناف تدريبات الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

عاد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى تدريباته، تحت قيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الحساب الرسمي للعميد في “تويتر” نشر صورًا لتدريبات الفريق، حيث ظهر في المران المغربي كريم الأحمدي والحارس فواز القرني واللاعب البرازيلي برونو أوفيني واللاعب فهد المولد.

4 لاعبين يُفكر كاريلي في الاعتماد عليهم

ويفكر كاريلي في الاعتماد على النجوم الأربعة في التشكيلة الأساسية للعميد خلال المباريات المقبلة، وذلك من أجل تحقيق مركز جيد في دوري الأمير محمد بن سلمان بالموسم الحالي.

وفي وقت سابق، أعرب البرازيلي رومارينيو عن سعادته بالعودة إلى تدريبات الاتحاد الجماعية مرة أخرى، بعد توقف النشاط الرياضي طوال الفترة الماضية؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويستعد رومارينيو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح لمواصلة التألق ومساعدته على تفادي شبح الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم.

وشهدت الأيام الماضية أزمة بين رومارينيو والاتحاد، حيث تقدم بشكوى ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، قبل أن يعلن العميد انتهاء الأزمة واستمراره مع الفريق حتى نهاية عقده.

ويُعد النجم البرازيلي واحدًا من أبرز لاعبي الاتحاد هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفًا معه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في تأهله إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد البرنامج المقدم من الجهازين الفني والإداري لتحضيرات الفريق الأول لكرة القدم، والذي يتضمن إقامة معسكر تحضيري في منطقة عسير خلال الفترة من 5 حتى 25 من شهر يوليو المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح العميد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا، ويطمح في أن يتحسن أداؤه بعد استئناف النشاط الرياضي.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن المدرب كاريلي قرر الاستعانة بعدد من لاعبي فريق الشباب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ويُوجد توجه في نادي الاتحاد لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البارزين في فئة الشباب، من أجل المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم وفقًا لـ “الشرق الأوسط”.

كاريلي يختبر اللاعبين الشباب

ويسعى الجهاز الفني بقيادة كاريلي على التعرف على إمكانيات لاعبي فريق الشباب عن قرب والنظر في إمكانية الاستفادة منهم مستقبلًا، أملًا في تحسين نتائج الفريق الأول.

وبدأت إدارة العميد في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من شهر أغسطس المقبل.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على الحالة الصحية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملة بالفريق.

وفي وقت سابق، وضع الاتحاد العربي لكرة القدم، نظامًا جديدًا، وذلك قبل بدء مباراة الاتحاد والشباب في دور نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس.

وكانت البطولة العربية عُلقت مبارياتها، منذ أكثر من 3 أشهر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وذكر الاتحاد العربي لكرة القدم، أن المباراة بين الفريقين ستُقام من جولة واحدة، ولن يكون هناك ذهاب وإياب، كما كان الحال في مباراة الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي وفقًا لـ “الرياضية”.

وقبل إقامة مباراة الاتحاد والشباب، كان الاتحاد العربي لكرة القدم فكر في العديد من الخيارات، أبرزها إقامة مباريات دور نصف النهائي والنهائي في مملكة المغرب.

جدير بالذكر أن مباراة الاتحاد والشباب، كان دورها الأول، انتهى بفوز الاتحاد بخماسية مقابل هدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وقبل مباراة الاتحاد والشباب، كان العميد تأهل إلى نصف نهائي البطولة على حساب فريق أوليمبيك آسفي المغربي.

وكان العميد قام بحل أزمة اللاعب البرازيلي رومارينهو الذي طالب مؤخرًا بفسخ عقده والرحيل عن العميد.