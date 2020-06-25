رئيس الفيحاء : نُجهز الفريق للجولات الـ8 المتبقية

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس نادي الفيحاء عبدالله أبانمي بدء تجهيز الفريق الأول لكرة القدم لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء

وقال: “إدارة نادي الفيحاء حريصة كل الحرص على القيام بالدور الذي وجدت من أجله، حاليًا نعمل على تجهيز الفريق الأول لكرة القدم لباقي مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”: “المدرب البرتغالي خورخي سيماو سيكون اليوم في المجمعة وستكون الأمور كلها حسب برنامج الإعداد”.

وتحدث عن القضايا المرفوعة ضد الفيحاء لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائلًا: “يتبقى قضية تخص المساهمة التضامنية لناد غاني عقب التوقيع مع الغاني صامويل أوسو القادم بصفقة انتقال حر من نادي تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي.. وننتظر ماذا سيصدر من قرارات”.

الإدارة تُنهي أزمتين

وكانت إدارة نادي الفيحاء قد أعلنت بالأمس عن نجاحها في إنهاء القضايا المرفوعة لدى غرفة فض المنازعات في “فيفا”، حيث أغلقت القضية المتعلقة بحقوق مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق، سلافيوليوب موسلين وجهازه الفني المساعد بشكل نهائي، بجانب إغلاق قضية الغاني سايدو يحيى.

وتمكنت إدارة الاحتراف بالنادي من رصد وإغلاق عدد من قضايا المساهمات التضامنية العالقة لدى فيفا والمتعلقة بانتقال اللاعبين روني فرنانديز ودانيلو إسبريا ومارينالدو أوليفيرا، وذلك بالتحقق من أحقية الأندية المطالبة بها وسدادها مباشرةً، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيحاء في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق البرتقالي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من 22 مباراة، ويطمح لتحسين نتائجه في الـ8 مباريات المتبقية.

ونجح الفريق البرتقالي في تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 9 مواجهات، وتمكن من تسجيل 27 هدفًا، واهتزت شباكه 31 مرة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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