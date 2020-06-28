رومارينيو سعيد بالعودة لتدريبات الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعرب رومارينيو عن سعادته بالعودة إلى تدريبات الاتحاد الجماعية مرة أخرى، بعد توقف النشاط الرياضي طوال الفترة الماضية؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

رومارينيو:

ونشر النجم البرازيلي رومارينيو، عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، صورًا له خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وعلق قائلًا: “سعيد بالعودة إلى العمل”.

ويستعد رومارينيو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح لمواصلة التألق ومساعدته على تفادي شبح الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم.

وشهدت الأيام الماضية أزمة بين رومارينيو والاتحاد، حيث تقدم بشكوى ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، قبل أن يعلن العميد انتهاء الأزمة واستمراره مع الفريق حتى نهاية عقده.

ويُعد النجم البرازيلي واحدًا من أبرز لاعبي الاتحاد هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفًا معه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في تأهله إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الاتحاد:

واعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد البرنامج المقدم من الجهازين الفني والإداري لتحضيرات الفريق الأول لكرة القدم، والذي يتضمن إقامة معسكر تحضيري في منطقة عسير خلال الفترة من 5 حتى 25 من شهر يوليو المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح العميد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا، ويطمح في أن يتحسن أداؤه بعد استئناف النشاط الرياضي.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.