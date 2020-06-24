سبب فشل انتقال القحطاني إلى النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم فريق القادسية عبدالمحسن القحطاني سبب فشل انضمامه إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

عبدالمحسن القحطاني

وتحدث القحطاني عن العروض التي تلقاها قائلًا: “أنا لاعب محترف في القادسية، والنادي هو المسؤول عن هذه العروض ورفيع الشهراني وكيل أعمالي هو من يتابع جميع التفاصيل وهو المخول له بالحديث عن أي مفاوضات”.

وتابع نجم فريق القادسية حديثه قائلًا: “حاليًا عقدي سارٍ، ولا أفكر إلا في خدمته لكي نسهم في عودته لوضعه الطبيعي والقرار بيد رئيسه مساعد الزامل”.

وأكد القحطاني تلقيه عرضًا رسميًا من نادي النصر في الميركاتو الأخير، وقال: “صحيح وصلني عرض من النصر، لكن والدي أوقفه بسبب ضيق الوقت، ولا سيما أن المفاوضات كانت في الساعات الأخيرة قبيل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية”.

وعن تحديد والده لمصيره الكروي، علق القحطاني خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”، قائلًا: “نعم مستقبلي بيد والدي، لأنه أعطاني كامل الحرية في بداية مسيرتي، وهو داعمي الأول ويعرف مصلحتي جيدًا”.

وحسم القحطاني مصيره مع القادسية في حالة عدم تأهله، وقال: “لكي أكون صادقًا مع نفسي أولًا، فأنا لست لاعب درجة أولى، ومع احترامي لكل من يلعب فيه، وهو ليس بطموح أي لاعب يبحث عن المستقبل، وأنا أملك إمكانات تخولني للعب في دوري المحترفين بشكل مستمر، وهذا ليس غرورًا إطلاقًا”.

وعلق على مشاركته مع الأخضر في كأس العالم تحت 20 عامًا، قائلًا: “الحمد لله استطعت المشاركة مع الأخضر في كأس العالم الذي يعد أمنية كل لاعب، وكان طموحنا فيها هو أن نصل لأبعد مرحلة، وحدثت لنا ظروف وعطلتنا خاصة مباراة الريمونتادا ضد مالي التي تقدمنا فيها بثلاثة أهداف وخسرناها 3 /4”.

النصر

وتسعى إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت للتعاقد مع اللاعبين الشباب المميزين وضم صفقات من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن للمنافسة على الألقاب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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