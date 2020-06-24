سلمان المؤشر مستمر مع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة النادي الأهلي في التوصل لاتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان المؤشر للاستمرار في صفوفه خلال الفترة المقبلة.

سلمان المؤشر

واتفقت إدارة النادي الأهلي مع سلمان المؤشر على تمديد عقده حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث كان ينتهي عقده القديم بعد أيام، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت: “العقد الذي تم تمديده، يحمل مميزات العقد السابق نفسها حتى يتمكَّن سلمان المؤشر من المشاركة فيما تبقى من منافسات الموسم الجاري، فيما لم يصل لحارس الفريق باسم العطا الله أي عرض من النادي حتى الآن من أجل تمديد عقده”.

وتطمح إدارة النادي الأهلي في الحفاظ على استقرار الفريق الأول لكرة القدم وتمديد عقود اللاعبين، أملًا في الظهور بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

وبدأت إدارة النادي الأهلي في الاستعداد لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى التدريبات الجماعية، حيث أجرى اللاعبون وجميع الأجهزة الفنية العاملة بالفريق الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالراقي من تحقيق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 36 هدفًا، واهتزت شباكه 25 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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