ضمك يُعاني من نفس مشكلة النصر

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد مسبقًا أنه يحق للأندية التفاوض مع لاعبيها، التي تنتهي عقودهم في يونيو الجاري من أجل تمديدها حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بشكل استثنائي بعد أن توقف، بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

من ناحية أخرى، يُعد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، واحدًا من العوامل الرئيسية التي قادت العالمي للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019.

وكان العالمي حسم لقب الدوري لمصلحته، وذلك بعد أن فاز على نادي الباطن في الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضي، بينما فاز الهلال على الشباب، لكن العالمي حسم اللقب بفارق نقطة واحدة.

وتحدث الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عن سر تألق المهاجم المغربي قائلًا: “اللاعب تألق مع وجود مواطنه نور الدين أمرابط، ولولا وجود أمرابط ما كنا شاهدنا حمدالله بهذا التألق، ولم نشاهد أيضًا هذا الكم الكبير من الأهداف”.

وأكد الجحلان على أن نسبة الأهداف التي سجلها المهاجم المغربي مع النصر بالموسم الماضي، يعود الفضل فيها للاعب أمرابط.

وفي سياق آخر، ألمح الناقد الرياضي والقانوني محمد الدويش إلى ارتكاب الهلال والنصر لمخالفة قانونية، تستوجب معاقبتهما، بعد اهتمام الهلال بضم عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي، واهتمام النصر بضم فهد المولد لاعب الاتحاد.

وغرّد الدويش عبر حسابه في “تويتر” : “التفاوض لا يجوز بغض النظر عمن يبدأه، النادي أو اللاعب طالما لم يدخل الفترة الحرة، أو لم يفسخ عقده، التفاوض والعقد لا يزال ساريًا قبل دخول الستة أشهر الأخيرة منه، مخالفة قانونية تستوجب العقوبة على النادي واللاعب”.

وكان عبدالفتاح عسيري أوقف مفاوضاته مع الأهلي لتجديد عقده حيث وصف المفاوضات بالعشوائية، بسبب تفاوض أشخاص من خارج مجلس إدارة الأهلي معه، مما يمنح الفرصة لـ الهلال للدخول معه في التفاوض وفقًا لـ “الوطن”.

بينما خرج سعود الصرامي المتحدث باسم النصر لينفي تمامًا رغبة العالمي في ضم فهد المولد أو فواز القرني لاعبي الاتحاد.

في سياق آخر، يُعد استكمال الدوري بمثابة هدية مميزة لـ الهلال والنصر، وخاصة أن كلًا منهما يتنافس بقوة على نيل اللقب في الموسم الجاري، بينما كان سيؤدي إلغاء الموسم إلى حرمان بطل آسيا من فرصة التتويج بلقب الدوري وتتويج مجهوداته بنيل بطولة محلية، بينما كان سيُحرم الأصفر من فرصة الفوز بالدوري للموسم الثاني على التوالي.

وستكون الفرصة جيدة للاعب المغربي حمدالله، من أجل استعادة التألق من جديد مع النصر، أملًا في الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وحول موقف الهلال والنصر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يحتل الهلال، المركز الأول برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن جميع لاعبي الفريق الكروي الأول أجروا الفحوصات الطبية بما فيهم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

من ناحية أخرى، يبحث مجلس إدارة أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة عن تحديد مصير 3 من لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك مع اقتراب بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الأقرب للرحيل عن الهلال في الميركاتو الصيفي، بعدما رفض تجديد عقده مع بطل آسيا.

ويبحث بطل آسيا خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقود كل من محمد الشلهوب ونواف الغامدي وعبدالله الحافظ، خاصة أن الثلاثي ستنتهي عقودهم في صيف العام الجاري وفقًا لـ“جول”.

وكان المدرب الجزائري نور الدين بن زكري مدرب ضمك، سبق له وأن هاجم النصر، قائلًا أنه فريق لا يفوز إلا بمساعدة الحكام وبركلات الجزاء.