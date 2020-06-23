عربي يهدد بمقاضاة شرطة دبي أمام الأمم المتحدة

المواطن - متابعة

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات أمس، خمسينياً عربياً، بتهمة الاعتداء على شرطي، من مسنوبي شرطة دبي وسبه داخل مركز شرطة، مهدداً إياه وزملاءه في المركز برفع شكوى بحقهم في الأمم المتحدة.

وزعم العربي أن رجال شرطة دبي أخطأوا في الإجراءات القانونية المتخذة بحقه لدى استدعائه إلى المركز، واستجوابه على خلفية بلاغ صادر بحقه من قبل امرأة اشتكت سلوكه على الهاتف.

وأفاد الشرطي المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم البالغ من العمر 54 عاماً، تعدى عليه، وسبه في مكتبه أثناء تأديته وظيفته، ورفض تسليمه بطاقة هويته للتأكد من شخصيته، ورمى أوراقاً رسمية على مكتبه بصورة مستفزة عديمة الاحترام ليثبت له أن ثمة نزاعاً عمالياً قائماً بينه وبين المرأة التي فتحت بلاغاً في حقه.

وأضاف أن المتهم رفض كذلك وضع القيد الحديدي في يديه لتوقيفه عقاباً له على رفع صوته، و«تحقيره» أفراد الشرطة الذين كانوا في المكتب، وتهديده لهم برفع شكوى لدى مستويات عليا في الدولة، ولدى «الأمم المتحدة»، بزعم التشكيك في إجراءات المركز بحقه بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

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