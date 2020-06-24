عودة الدروس والمحاضرات في المساجد بحد أقصى 10 دقائق

المواطن - الرياض

قررت وزارة الشؤون الإسلامية عودة الدروس والمحاضرات في المساجد اعتبارًا من اليوم بمناطق المملكة، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، وبحد أقصى لا تتعدى 10 دقائق.

تفاصيل عودة الدروس في المساجد

وقالت الوزارة عبر تويتر إنها قرَّرت السماح بالكلمات والدروس في المساجد والجوامع بمناطق المملكة بدءًا من اليوم 3 / 11 / 1441هـ، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، وبحد أقصى لا تتجاوز عشر دقائق، وفيما يتعلَّق بالدروس فيكون الدرس متوافقًا مع بروتوكول مدة فتح المساجد؛ وذلك بما لا يتجاوز نصف ساعة.

تقنيات التعليم عن بُعد

وبيّنت الوزارة أنَّ العمل في حلقات تحفيظ القرآن الكريم ودور التحفيظ النسائية مستمر عبر تقنيات التَّعليم عن بُعد من خلال الوسائل التَّقنية القائمة منذ بداية هذه الأزمة حتى إشعار آخر.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر