عودة عروض دور السينما وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عودة عروض الأفلام في صالات دور السينما في المملكة، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأهابت الهيئة بجميع مشغلي دور السينما بالالتزام بما يتضمنه الدليل الإرشادي لعودة نشاط السينما من تدابير وإجراءات وقائية تسهم -بمشيئة الله- في الحفاظ على صحة وسلامة الزوار.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس رفع منع التجول اعتبارا من صباح اليوم فيما صرح مصدر مسؤول في الوزارة ، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ السادس والعاشر من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير ” البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها.

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