غوميز لـ جماهير الهلال: سعيد بعودتي لبلدي

المواطن - محمد سمعه

أبدى الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، سعادته البالغة بالعودة إلى السعودية، وذلك للانتظام في تدريبات الهلال استعدادًا لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز يعود لـ السعودية قبل استئناف المباريات:

ونشر مهاجم الهلال عبر حسابه في “تويتر” فيديو له وهو في سيارة نقلته من المطار في طريقه إلى مقر إقامته في الرياض حيث قال: “كم اشتقت إليكم عائلتي الهلالية.. أنا سعيد جدًّا بعودتي لبلدنا”.

كم اشتقت اليكم عائلتي الهلاليه، انا جداً سعيد بعودتي لبلدنا 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/wqdD7o4vxs — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 24, 2020

وفي وقت سابق، أجرى نجوم الهلال، اليوم الأربعاء، الفحوصات الطبية الخاصة بـ فيروس كورونا المُستجد، وذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى التابعة لوزارة الصحة.

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن جميع لاعبي الفريق الكروي الأول أجروا الفحوصات الطبية بما فيهم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

يذكر أن الجماهير الهلالية تُمني النفس بأن يكون المهاجم بافيتيمبي غوميز في أفضل حالاته، وذلك من أجل قيادة الهلال نحو التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل المهاجم الفرنسي حتى الآن مع الأزرق في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 14 هدفًا في المركز الثاني في قائمة الهدافين وبفارق 4 أهداف عن المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر.

ويستعد فريق الهلال لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تعود في الرابع من أغسطس المقبل، بعد أن كانت مُعلقة لمدة وصلت إلى أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

ويطمح الهلال في البقاء في صدارة الدوري؛ وذلك أملًا في التتويج باللقب الذي خسره في الموسم الماضي لمصلحة جاره نادي النصر، بفارق نقطة واحدة.

من ناحية أخرى، يبحث مجلس إدارة أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة عن تحديد مصير 3 من لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك مع اقتراب بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الأقرب للرحيل عن الهلال في الميركاتو الصيفي، بعدما رفض تجديد عقده مع بطل آسيا.

ويبحث بطل آسيا خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقود كل من محمد الشلهوب ونواف الغامدي وعبدالله الحافظ، خاصة أن الثلاثي سينتهي عقده في صيف العام الجاري وفقًا لـ“جول”.

ويرغب غوميز في قيادة الهلال للفوز بـ الدوري السعودي، خاصة أن الحظ لم يُحالف المهاجم الفرنسي للتتويج باللقب في الموسم الماضي، حيث تُوج به نادي النصر وبفارق نقطة واحدة عن بطل آسيا.

وكان المهاجم الفرنسي قاد الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني.

ورغم أن كارلوس إدواردو رفض البقاء مع الهلال لموسم آخر، لكن الأزرق لا يزال ينتظر وفقًا لـ”جول” موافقته حول تمديد عقده مع الأزرق حتى نهاية الموسم في السعودية، خاصة أن بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين سوف تُستأنف في الرابع من أغسطس وتنتهي في التاسع من سبتمبر.

في سياق آخر، لم يُخفِ الأزرق مؤخرًا إعجابه الشديد بقدرات اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب وسط غلطة سراي التركي، حيث يسعى الأزرق للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم أن بعض التقارير الصحافية تحدثت عن رفض بلهندة الانتقال لـ الأزرق في الميركاتو الصيفي، لكن صحيفة “المنتخب” المغربية أكدت على أن بلهندة بات قريبًا من مغادرة غلطة سراي ومتفتح لفكرة الانتقال للهلال في صيف العام الجاري في حال كان العرض مناسبًا.

وفي سياق آخر، بدأ الهلال في تعقيم مقره، أمس الثلاثاء، وذلك تطبيقًا لكافة اشتراطات السلامة؛ استعدادًا لعودة النشاط الرياضي في الرابع من شهر أغسطس المقبل.

ونشر حساب بطل آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأعمال التعقيم المقامة في مقر النادي، بمواد ذات فاعلية لتعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب.

وعلق حساب النادي الرسمي على مقطع الفيديو قائلًا: “بالتعاون مع سيفيورز.. معقل كبير آسيا يتأهب من أجل أن نعود بحذر”.

وتطمح إدارة الأزرق في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي، حيث تعتزم خوض الزعيم معسكرًا في مدينة الطائف.

وارتبط اسم غوميز مؤخرًا بالانتقال لـ بيشكتاش التركي، ولكن يبدو أن المهاجم الفرنسي سيُكمل مسيرته مع الهلال بالفترة المقبلة.

وكان المهاجم الفرنسي انضم لـ الهلال في صيف 2018 قادمًا من غلطة سراي التركي.

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