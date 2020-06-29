غوميز يرد على تغريدة اليويفا

حرص الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على الرد على تغريدة حساب اليويفا الرسمي بـ “تويتر” التي أحيا فيها ذكرى تتويجه بلقب الدوري التركي مع نادي غلطة سراي في عام 2017.
وكتب لاعب الهلال عبر حسابه في “تويتر” : “كانت سنة رائعة والأسد كان بمزاج جيد”.
غوميز يقود الهلال لتحقيق اللقب الأغلى
وكان المهاجم الفرنسي نجح في قيادة الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني، حيث سجل هدفًا في مباراة الإياب، التي انتهت بفوز الهلال بثنائية دون رد.
من ناحية أخرى، يسعى نادي الهلال، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، وذلك من أجل المنافسة المحلية والآسيوية بالفترة المقبلة.
ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن الأزرق مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي ماوريسيو جونيور، لاعب خط وسط نادي باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
من ناحية أخرى، أجرى نجوم الهلال، الأربعاء الماضي، الفحوصات الطبية الخاصة بـ فيروس كورونا المُستجد، وذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى التابعة لوزارة الصحة. وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن جميع لاعبي الفريق الكروي الأول أجروا الفحوصات الطبية بما فيهم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.
أمنية جماهير الهلال عن غوميز
يذكر أن الجماهير الهلالية تُمني النفس بأن يكون المهاجم بافيتيمبي غوميز في أفضل حالاته، وذلك من أجل قيادة الهلال نحو التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل المهاجم الفرنسي حتى الآن مع الأزرق في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 14 هدفًا في المركز الثاني في قائمة الهدافين وبفارق 4 أهداف عن المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر.
يتمنى جمهور الهلال، استقرار أوضاع الفريق الكروي الأول؛ وذلك من أجل المنافسة بصورة جيدة على الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع التتويج بلقب كأس الملك والفوز بدوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي.
ولكن كشف الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، آخر التطورات حول تأخر الرواتب للاعبين في فريق أزرق العاصمة، وذلك قبل عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وغرّد المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ذكرت عبر الحصاد الرياضي معلومة تخص رواتب أزرق العاصمة، فتدخل عبدالكريم الحمد ونفاها، وقال: الهلال يُسدد رواتبه أولًا بأول كل شهر، ثم تداخل محمد الذايدي وقال: إن الأزرق سدد ثلاثة رواتب دفعة واحدة في شهر رمضان، حنا على المدرج نتفرج”.
ويستعد فريق الهلال لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تعود في الرابع من أغسطس المقبل، بعد أن كانت مُعلقة لمدة وصلت إلى أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.
ويرغب غوميز في قيادة الهلال للفوز بـ الدوري السعودي، خاصة أن الحظ لم يُحالف المهاجم الفرنسي للتتويج باللقب في الموسم الماضي، حيث تُوج به نادي النصر وبفارق نقطة واحدة عن بطل آسيا.
ولم يُخف نادي الهلال إعجابه الشديد بقدرات مهاجم الشباب، الذي تألق مع المنتخب السعودي الأولمبي مؤخرًا وساهم في تأهل الأخضر إلى أوليمبياد طوكيو، كما قدم مستويات جيدة مع المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج بنسختها الرابعة والعشرين التي أُقيمت في قطر.
وكان غوميز انضم لفريق الهلال في صيف 2018، قادمًا من صفوف نادي غلطة سراي.
وسبق للاعب الهلال تمثيل المنتخب الفرنسي في الفترة من عام 2008 حتى عام 2013.
واحتل الهلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في قطر بشهر ديسمبر الماضي.
وفي وقت سابق، تلقى الفرنسي بافيتيمبي غوميز رسالة من حساب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر “تويتر” وذلك بمناسبة مرور 6 أعوام على انضمامه لنادي سوانزي سيتي الويلزي.
ونشر حساب الدوري الإنجليزي مجموعة من أهداف اللاعب الفرنسي مع نادي سوانزي سيتي حيث علّق عليها قائلًا: “اللاعب الفرنسي انضم لـ سوانزي سيتي في 27 يونيو 2014، يا لها من بداية سريعة”.
وحقق اللاعب الفرنسي نجاحات عديدة مع نادي سوانزي، ثم تركه وانضم بعد ذلك لنادي غلطة سراي التركي، ومنه إلى الهلال في صيف 2018.
غوميز يتلقى رسالة من حساب الدوري الإنجليزي
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