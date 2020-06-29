غوميز يرد على تغريدة اليويفا

المواطن - محمد سمعه

حرص الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على الرد على تغريدة حساب اليويفا الرسمي بـ “تويتر” التي أحيا فيها ذكرى تتويجه بلقب الدوري التركي مع نادي غلطة سراي في عام 2017.

وكتب لاعب الهلال عبر حسابه في “تويتر” : “كانت سنة رائعة والأسد كان بمزاج جيد”.

غوميز يقود الهلال لتحقيق اللقب الأغلى

وكان المهاجم الفرنسي نجح في قيادة الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني، حيث سجل هدفًا في مباراة الإياب، التي انتهت بفوز الهلال بثنائية دون رد.

من ناحية أخرى، يسعى نادي الهلال، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، وذلك من أجل المنافسة المحلية والآسيوية بالفترة المقبلة.

ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن الأزرق مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي ماوريسيو جونيور، لاعب خط وسط نادي باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي وقت سابق، نشر غوميز عبر حسابه في “تويتر” فيديو له وهو في سيارة نقلته من المطار في طريقه إلى مقر إقامته في الرياض حيث قال: “كم اشتقت إليكم عائلتي الهلالية.. أنا سعيد جدًّا بعودتي لبلدنا”.