قبل العودة 4 أغسطس.. اختبارات للاعبي الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة نادي الفيصلي في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من شهر أغسطس المقبل.

الفيصلي:

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الفحوصات الطبية المعدة لهم من قبل الراعي الطبي عيادة “فيزيوتريو”، اليوم الاثنين، وذلك ضمن الخطة الإعدادية للمرحلة المقبلة.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للفحوصات، وسط اتباع تعليمات السلامة، حيث ظهروا وهم يرتدون الكمامة.

واشتملت الفحوصات على تحاليل الدم واختبار وفحص سلامة القلب، اختبار وتحليل كفاءة العضلات بالصدمات الكهربائية، اختبار الجهد البدني واللياقة القلبية، اختبار وقياس قوة عضلات الفخذ والركبة وفحص الفيفا البدني للجهاز العظمي والعضلات.

وذكر المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم مدلج المدلج بأن هذه الفحوصات تستمر لمدة يومين، قبل أن ينهي عنابي سدير فحص فيروس كورونا المستجد COVID 19 يوم الأربعاء المقبل.

وقدم المدلج شكره لجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على التزامهم التام واحترافيتهم العالية، متمنيًا لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وتطمح إدارة نادي الفيصلي في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، حيث أعدت أكثر من خطة لذلك، أملًا في التقدم بجدول ترتيب الدوري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من تحقيق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباته بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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