لاعبو الهلال يجرون فحوصات كورونا قبل استئناف التدريبات

المواطن - محمد سمعه

أجرى نجوم نادي الهلال، اليوم الأربعاء، الفحوصات الطبية الخاصة بـ فيروس كورونا المُستجد، وذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى التابعة لوزارة الصحة.

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن جميع لاعبي الفريق الكروي الأول أجروا الفحوصات الطبية بما فيهم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

الهلال يستعد بقوة لاستئناف النشاط الرياضي:

ويستعد الفريق الأزرق لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تعود في الرابع من أغسطس المقبل، بعد أن كانت مُعلقة لمدة وصلت إلى أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

ويطمح الهلال في البقاء في صدارة الدوري؛ وذلك أملًا في التتويج باللقب الذي خسره في الموسم الماضي لمصلحة جاره نادي النصر، بفارق نقطة واحدة.

من ناحية أخرى، يبحث مجلس إدارة أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة عن تحديد مصير 3 من لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك مع اقتراب بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الأقرب للرحيل عن الهلال في الميركاتو الصيفي، بعدما رفض تجديد عقده مع بطل آسيا.

ويبحث بطل آسيا خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقود كل من محمد الشلهوب ونواف الغامدي وعبدالله الحافظ، خاصة أن الثلاثي سينتهي عقده في صيف العام الجاري وفقًا لـ“جول”.

ورغم أن كارلوس إدواردو رفض البقاء مع الهلال لموسم آخر، لكن الأزرق لا يزال ينتظر وفقًا لـ”جول” موافقته حول تمديد عقده مع الأزرق حتى نهاية الموسم في السعودية، خاصة أن بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين سوف تُستأنف في الرابع من أغسطس وتنتهي في التاسع من سبتمبر.

في سياق آخر، لم يُخفِ الأزرق مؤخرًا إعجابه الشديد بقدرات اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب وسط غلطة سراي التركي، حيث يسعى الأزرق للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال يُطارد بلهندة:

ورغم أن بعض التقارير الصحافية تحدثت عن رفض بلهندة الانتقال لـ الأزرق في الميركاتو الصيفي، لكن صحيفة “المنتخب” المغربية أكدت على أن بلهندة بات قريبًا من مغادرة غلطة سراي ومتفتح لفكرة الانتقال للهلال في صيف العام الجاري في حال كان العرض مناسبًا.

وفي سياق آخر، بدأ الهلال في تعقيم مقره، أمس الثلاثاء، وذلك تطبيقًا لكافة اشتراطات السلامة؛ استعدادًا لعودة النشاط الرياضي في الرابع من شهر أغسطس المقبل.

ونشر حساب بطل آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأعمال التعقيم المقامة في مقر النادي، بمواد ذات فاعلية لتعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب.

وعلق حساب النادي الرسمي على مقطع الفيديو قائلًا: “بالتعاون مع سيفيورز.. معقل كبير آسيا يتأهب من أجل أن نعود بحذر”.

وتطمح إدارة الأزرق في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي، حيث تعتزم خوض الزعيم معسكرًا في مدينة الطائف.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأجانب قد وصلوا إلى العاصمة الرياض اليوم، استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والمشاركة في تدريبات الزعيم استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، وتمكن من تسجيل 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتردد اسم الهلال مؤخرًا، للتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، بعدما رفض اللاعب مؤخرًا تجديد تعاقده مع الراقي.

وفي وقت سابق، نفى سعود كريري مدير الكرة بالأزرق تمامًا اهتمام الهلال بضم عبدالفتاح عسيري، مضيفًا أن أزرق العاصمة لن يُخالف القانون لضم لاعب لم يدخل الفترة الحرة مع ناديه.

وأكد سعود كريري على رفضه الزج باسمه في مفاوضات الهلال مع عسيري، مضيفًا أنه يجب الحصول على المعلومة من المركز الإعلامي للنادي وليس من وسائل التواصل الاجتماعي.

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