متحدث الصحة : معظم الحالات الحرجة تتماثل للشفاء

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن معظم الحالات الحرجة التي يتم تسجيلها بسبب فيروس كورونا تتماثل للشفاء.

عدد الحالات الحرجة في السعودية

ويبلغ عدد مصابي كورونا في السعودية حتى اليوم الخميس 170639 من بينهم 2206 حالات تتلقى العلاج اللازم في وحدات العناية المركزة.

وأشار متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن هذه الحالات فور دخولها العناية المركزة تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة، ومع الوقت تتحسن حالتهم ويقل اعتمادهم على أجهزة التنفس الصناعي.

إجمالي الحالات النشطة في السعودية

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (51325) حالة، من بينها (2206) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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