مع عودة المطاعم غداً.. الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الطعام

المواطن - الرياض

يستعد المواطنون والمقيمون مباشرة حياتهم الطبيعية غداً الأحد بالتزامن مع بداية المرحلة الثالثة من تخفيف الإجراءات تدريجياً في كافة مدن المملكة باستثناء مكة المكرمة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قال في وقت سابق إن قرار عودة الحياة لطبيعتها قبل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا يتطلب من الجميع التقيد بالعديد من الأنماط والإجراءات.

وأضاف العبدالعالي أن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر، لكن بالعودة هناك أنماط لا بد من مراعاتها، في المطاعم والأسواق والأماكن العامة، وبتطبيق هذه الأنماط ستقل فرص الانتشار.

وحول انتقال كورونا عبر الطعام تلقت وزارة الصحة عبر مركز صحة 937 أحد الاستفسارات جاء فيه: هل الأكل من المطاعم آمن أو أن به احتماليه لانتقال فيروس كوفيد-١٩؟ وردت عليه بالقول :لا يوجد دليل علمي يفيد بأن فيروس كورونا قد ينتقل عن طريق الطعام.

يذكر أن المملكة كانت قد بدأت منذ الثامن من شهر شوال الجاري المرحلة الثانية من خطة تخفيف الإجراءات الاحترازية في إطار العودة إلى الحياة الطبيعية.

وتمتد المرحلة الثانية حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته، وتم خلالها السماح بالعديد من الإجراءات من بينها تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

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