مواطنة عمرها 88 عاماً تهزم كورونا

المواطن - الرياض

في إنجاز طبي فريد، حققت مواطنة مُسنة عمرها 88 عاماً نصرًا على فيروس كورونا المستجد، وتماثلت للشفاء من المرض تماماً، بعد أن تلقت العلاج من الإصابة بالفيروس في أحد المستشفيات.

والمعروف أن نسبة كبار السن من بين مصابي كوفيد 19 هم الأكثر عرضة لمضاعفات المرض خاصة من يعاني منهم من أمراض مزمنة.

نسبة مصابي كوفيد 19 من كبار السن

وتقدر نسبة كبار السن بين المصابين بمرض كوفيد 19 في المملكة بين 3 إلى 9%، حيث تعد هذه الفئة الأكثر تأثراً ومعاناةً من المرض، خاصة وأن غالبيتهم يعانون أمراضاً مزمنةً مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الرئة، إلا أن شفاء مثل هذه الثمانينية يمنح الأمل لكبار السن في التعافي من كورونا.

عدد حالات التعافي من كورونا في المملكة

وكانت وزارة الصحة كشفت أمس عن تعافي (4,045) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (105.175) حالة.

أعراض كورونا على كبار السن

وكان المشرف على جناح العناية الفائقة لمرضى كوفيد 19 بمستشفى الملك عبد العزيز بالحرس الوطني، البروفيسور سامي اليامي، قال في تصريحات صحفية نقلتها “الشرق الأوسط” إن كبار السن في البداية عادة لا تظهر عليهم أعراض الإصابة العادية بكورونا، مثل السعال والحمى وضيق التنفس، لكن يظهر عليهم الفتور والارتباك وقلة الشهية، ولاحقا يظهر عليهم الغثيان والهذيان ثم فقدان الوعي.

وأشار الدكتور اليامي، إلى أن عدم ظهور الأعراض النمطية المعروفة للإصابة بكورونا على كبار السن، يتسبب في تأخر تشخيص الإصابة بالفيروس، ما يتسبب في تضررهم كثيرا وتقليل فرص نجاتهم، مشدداً على ضرورة الحرص على حماية كبار السن والعمل على وقايتهم من كل ما قد يتسبب في تعرضهم للإصابة بالفيروس.

حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين عن رصد (3,393) حالة جديدة بالفيروس المستجد في المملكة، وبذلك يصل عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى (161.005) حالات.

ووصل عدد الحالات النشطة (54.523) حالة، من بينها (2.045) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

أكبر معمرة تتعافى من الفيروس

يذكر أن امرأة صينية تبلغ من العمر 103 أعوام، أصبحت أكبر شخص متعافٍ من فيروس كوفيد 19 ، بعد فترة علاج امتدت ستة أيام بمستشفى مدينة ووهان الصينية.

وقال الطبيب المُعالج تسينغ يولان للصحافيين إن التعافي السريع يعود إلى عدم وجود ظروف صحية أساسية باستثناء التهاب الشعب الهوائية المزمن المعتدل، وفقاً لما نقلته صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية.

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