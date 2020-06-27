موجة كورونا شرسة في الخريف.. بيل جيتس يحذر السلطات الصحية في أمريكا

المواطن - متابعة

خلال شهر مايو الماضي، قال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس إن بيانات اختبار فيروسات كورونا في الولايات المتحدة كانت “وهمية” بسبب عدم دقتها وعدم انتظامها البطيء.

ولكن جيتس عاد وحذر اليوم، من حدوث زيادة كبيرة في حالات الإصابة بالفيروس المستجد كوفيد 19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة الخريف المقبل إذا لم تتغير إجراءات الدولة المتعلقة بالمشكلة.

وقال “جيتس” في حديث لشبكة CNN أمس الجمعة: “مع اقترابك من أكتوبر ونوفمبر، سيعود هذا الشيء المسمى بـ كوفيد 19 بأعداد كبيرة إذا لم نقمع سلوكنا أكثر مما يبدو أننا على حق في الوقت الحالي؛ وتتبع مصادر الإصابة لدينا وهي حالياً لا يجري ذلك الإجراء بشكل جيد”.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال “لديها حالة انتشار كبيرة” و”أنها في موقف حرج إذا ما قورنت بأوروبا أو أي دول أخرى”.

كما رفض جيتس مزاعم بأن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروسات لأنها تجرى معظم الاختبارات وهو ما قال إنه “خاطئ تماماً”.

وتابع “من الإنصاف القول إنه يمكنك العثور على المزيد من الحالات عند إجراء المزيد من الاختبارات”.

لكن المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد انتعاشاً حتى بعد إجراء الاختبار المتزايد.

وقال جيتس أيضاً إنه مع “تعلم الولايات المتحدة كيفية معاملة الناس بشكل أفضل”، تصبح البلاد “أقل في معدلا الإصابة” عندما يتعلق الأمر بمعالجة جميع أولئك الذين يعانون من كوفيد – 19.

وأشار إلى أن “الصورة العالمية والصورة الأمريكية أكثر كآبة مما كنت أتوقع” وفق تعبيره.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الملياردير عن قلقه بشأن الانتشار المتزايد لفيروس كورونا في البرازيل والهند، قائلاً “نحن بحاجة إلى التفكير في العالم هنا”.

وختم بالقول: “إن الدول النامية تتحمل الآن العبء الأكبر”.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر