الصحة تسجل 3941 إصابة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن رصد 3941 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وبذلك يصل عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى 154.233 حالة.

وبلغت حالات التعافي 3153 فيما لا يزال 54086 يتلقون العلاج من بينهم 1955 حالة حرجة فيما بلغت حالات الوفاة 46 حالة .

يذكر أن المملكة قد طبقت المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًا حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.

وقد ساهمت هذه الآلية في اكتشاف ما يزيد على 80 % من الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية مؤخرًا.

والمعروف أنه طبقًا للتوجيه الملكي الكريم، فقد تقرر أن يتم عمل كافة الفحوصات وكذلك علاج فيروس كورونا بالمجان للمواطنين والمقيمين، وكذلك مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في محاولة جادة من الدولة لمواجهة هذا الوباء القاتل.

وعلى المستوى العالمي رصدت السعودية 500 مليون دولار كمساعدات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في العالم إضافة إلى ميزانية ضخمة واستثنائية تم تخصيصها لوزارة الصحة لدعم جهود مكافحة كورونا محليًا.

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