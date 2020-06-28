38,693 إصابة جديدة بـ كورونا في البرازيل
وصل العدد الإجمالي إلى 1,3 مليون حالة

38,693 إصابة جديدة بـ كورونا في البرازيل

2020/06/28
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فياخبار كورونا covid19, حصاد اليوم
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38,693 إصابة جديدة بـ كورونا في البرازيل كورونا في البرازيل
المواطن - متابعة

أعلنت البرازيل تسجيل 38,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,3 مليون حالة.

ويوم أمس، قالت وزارة الصحة البرازيلية: إنها سجلت 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1109 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحتى يوم أمس، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 1313667 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 57070.

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

ارتفاعات كبيرة: 

وتشهد البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 23 يونيو 39436 حالة، وفي 24 يونيو 42725، وفي 25 يونيو 39483، وفي 26 يونيو 46860.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية ارتفاعًا مقارنة مع اليوم السابق، وسجلت في البلاد في 23 يونيو 1374 حالة، وفي 24 يونيو 1185، وفي 25 يونيو 1141، وفي 26 يونيو 990.

الثانية عالميًّا: 

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًّا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

 

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