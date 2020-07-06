آخر أخبار حساب المواطن .. توضيح كيفية إضافة التابعين

المواطن - الرياض

حدّد برنامج حساب المواطن، 4 خطوات رئيسية لإضافة التابعين غير المستفيدين من الدعم إلى حساب رب الأسرة.

وأوضح برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، أنه بإمكان رب الأسرة إضافة تابع له عن طريق حسابه من خلال

– الدخول على التطبيق

– اختيار ( تفاصيل الطلب ـ بيانات التابعين)

– إضافة التابعين

– الضغط على أيقونة حفظ

وعن كيفية تحديث بيانات الشخص غير المستقل، أوضح البرنامج، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوج، أو في حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.

تعليق التسجيل

وأعلن حساب المواطن تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

حالات الدفعات:

كما سلط حساب المواطن الضوء على حالات الدفع وتفاصيلها التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة هنا.

وأوضح حساب المواطن عبر إنفوجرافيك نشره عبر حسابه بموقع تويتر، مساء أمس الأحد، أن هناك 5 حالات للدفع منها “لا توجد” وهي تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.

أما الحالة “مرفوضة” فهي تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشطًا، وبالنسبة إلى حالة “تحت الإجراء للصرف” فتعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء. ولفت البرنامج إلى أن الحالة “في الانتظار” تعني أن المبلغ معلق بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح، وأخيرًا الحالة “مدفوعة” تعني أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية. حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة الـ 32 من الدعم رابط ومتطلبات التسجيل في برنامج حساب المواطن حساب المواطن يوضح المقصود بالفرد المستقل وشروط إثبات الاستقلالية