أبرز نتائج اجتماع عبدالعزيز الفيصل مع وزراء الرياضة العرب

المواطن - مروة نبيل

شارك وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في الاجتماع الافتراضي للدورة الـ43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي أُقيم مساء اليوم الأحد.

أبرز نتائج الاجتماع:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة من الاجتماع الافتراضي بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، موضحًا أنه جرى مناقشة عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وتم خلال الاجتماع إقرار مجموعة من التوصيات يأتي في مقدمتها طلب الموافقة على تنظيم برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة، وتنظيم ورشتين شبابيتين لريادة الأعمال وأخرى للخط العربي.

وأشار حساب وزارة الرياضة الرسمي على “تويتر”، إلى أنه تمت الموافقة على إقامة دورة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في القطاع الرياضي غير الربحي.

اجتماع سابق:

وكان وزير الرياضة قد شارك أيضًا في الاجتماع الافتراضي للدورة الـ65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي أُقيم يوم الخميس الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على توصيات الدورة (40) لمجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، وكذلك تقرير نشاط الأمانة الفنية بين دورتي المجلس 42 و43، إضافة إلى توصيات اللجنة الفنية الشبابية والرياضية المعاونة للمجلس.