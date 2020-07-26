أزارو ممنوع من اللعب في الأندية السعودية

المواطن - مروة نبيل

أصبح المغربي وليد أزارو ممنوعًا من الاحتراف في الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة، بسبب أزمته الأخيرة مع نادي الاتفاق.

اتحاد الكرة يمنع أزارو

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعميمًا لجميع الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى، بمنع التعاقد مع المهاجم الدولي وليد أزارو.

وكان وليد أزارو قد رفض جميع محاولات الاتفاق، لتمديد عقد إعارته من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم، رغم موافقة إدارة ناديه الأصلي، إلا أنه اشترط زيادة مالية على عقده للموافقة على تمديد عقده.

وجاء تعميم الاتحاد السعودي لكرة القدم تفعيلًا لقرار لجنة الاحتراف الذي صدر في 5 يوليو الجاري، بمنع أي ناد من التفاوض أو إبرام عقد مع أي لاعب منع تمديد عقده حتى نهاية الموسم، وفقًا لتوصية الاتحاد الدولي “فيفا” بسبب جائحة كورونا.

وليد أزارو

وانضم صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من النادي الأهلي المصري، وظهر بشكل مميز مع الفريق قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب أزمة كورونا.

وظهر المغربي الدولي بشكل مميز مع الاتفاق، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع آخر خلال 497 دقيقة لعب، وصنع 7 فرص تهديفية، وقام بـ91 تمريرة ناجحة، وكان له 7 تسديدات على المرمى، ونجح في الحصول على ركلة جزاء.

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