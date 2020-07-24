الاتفاق يكشف تفاصيل رحيل أزارو

المواطن - مروة نبيل

كشف أمين المجلس التنفيذي ومدير المركز الإعلامي بنادي الاتفاق، خالد الناصر تفاصيل رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو عن الفريق، مؤكدًا أنه أصر على شروطه.

تفاصيل رحيل أزارو

وأكد خالد الناصر أنهم لم يتوصلوا لحلول مع المغربي وليد أزارو، مضيفًا: “بذل كل الجهود اللازمة لذلك إلا أن اللاعب أصر على شروطه على النادي مما أنهى تمديد الإعارة ليغادر إلى بلاده”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”: “المهاجم المغربي أصر على موقفه، وأن هناك تواصلًا مع اللاعب ووكيله لكن لم يتم الاتفاق على صيغة مشتركة لبقائه في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وبشأن ما إذا كان الخصم من المرتب بموافقة خطية من اللاعب أو من دونها، علق الناصر قائلًا: “لست متأكدا من هذا الأمر، ولكن الإدارة عملت بالقرارات على جميع اللاعبين ولم تفضل أحدا على آخر”.

وعلق على ما تردد حول إنهاء ذات المشكلة مع الحارس الجزائري رايس مبولحي والتونسي نعيم سليتي قبل عودتهم مجددًا، قائلًا: “لم نفضل أحدا على آخر، والجميع طبق عليه القرارات الخاصة بهذا الجانب”.

وليد أزارو

وانضم صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من النادي الأهلي المصري، وظهر بشكل مميز مع الفريق قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب أزمة كورونا.

وظهر المغربي الدولي بشكل مميز مع الاتفاق، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع آخر خلال 497 دقيقة لعب، وصنع 7 فرص تهديفية، وقام بـ91 تمريرة ناجحة، وكان له 7 تسديدات على المرمى، ونجح في الحصول على ركلة جزاء.

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