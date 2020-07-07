أزمة جديدة تُهدد الاتحاد بسبب فيتشيو

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن هناك أزمة جديدة تُهدد نادي الاتحاد بسبب مستحقات نادي سانتوس البرازيلي من صفقة انتقال الأرجنتيني إيميليانو فيتشيو لصفوف العميد.

شكوى جديدة

وأشارت صحيفة Terra، إلى أن نادي سانتوس البرازيلي قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يُطالب فيها نادي الاتحاد بسداد 600 ألف دولار قيمة مستحقاته المالية من صفقة فيتشيو.

وشددت على أن نادي سانتوس تلقى وعودًا من إدارة الاتحاد بسداد المستحقات المالية من قيمة صفقة الأرجنتيني فيتشيو، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق حتى الآن، ما دفع النادي البرازيلي اللجوء إلى الفيفا.

إيميليانو فيتشيو

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع فيتشيو صاحب الـ31 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادمًا من صفوف سانتوس البرازيلي قبل أن يعود اللاعب إلى الأرجنتين في شهر نوفمبر الماضي، دون الحصول على إذن من الإدارة.

وأعلن فيتشيو عن فسخ عقده مع الاتحاد من طرف واحد، واتهم الإدارة بتأخير دفع الرواتب، بجانب عدم إصدارة إقامة له ولعائلته أو تأمين صحي، ما دفعه لمغادرته، إلا أن إدارة العميد نفت هذه الأنباء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).