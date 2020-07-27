أكاديمية مهد .. 6 أقسام لصناعة جيل جديد من الأبطال

المواطن - مروة نبيل

انطلقت أكاديمية مهد الرياضية، مساء اليوم الاثنين، بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أملًا في صناعة جيل جديد من الأبطال في جميع الرياضات خلال السنوات المقبلة.

أكاديمية مهد:

ويتواجد 6 أقسام رئيسية في الأكاديمية، وهي؛ اكتشاف المواهب وتقييمها بمختلف الرياضات عبر كشافين متخصصين، التدريب من خلال رفع عدد الساعات إلى 3 يوميًّا، وتطوير الأداء الرياضي الساعي إلى تحسين المواهب.

كما تشهد الأكاديمية تواجد أقسام، التميز والابتكار من خلال الأبحاث الرياضية مع كبرى المراكز العالمية، التقنية الرقمية الحديثة من خلال تأسيس قاعدة بيانات وإحصائيات وطنية شاملة، والمنافسات من خلال اختبار قدرة وتحمل المواهب بالاحتكاك مع الفرق العالمية.

صناعة جيل جديد:

وتطمح أكاديمية مهد في صناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين السعوديين، وستتواجد في 3 مدن وهي؛ الرياض، جدة والدمام، لمسح موهبة 1.7 مليون طفل في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2025.

وتُعد الأكاديمية هي أحد أضخم الأكاديميات الرياضية في العالم وليس السعودية فقط، لكي تكون بوابة الأبطال الرياضيين نحو المحافل الإقليمية والعالمية.

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لأبرز التحضيرات، وعلق قائلًا: “أحدث التجهيزات وأرقى الإمكانيات لاحتضان أبطال الغد في أكاديمية مهد”.

الأكاديمية ثمار دعم القيادة:

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بإطلاق أكاديمية مهد الرياضية، اليوم الاثنين، مشيدًا بدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من جانب القيادة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر “تويتر”: “تشرفت اليوم بإطلاق أكاديمية مهد المتخصصة في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية.. والتي نتطلع جميعًا لأن تصنع أجيالًا من الأبطال في مختلف الألعاب”.

وتابع في تغريدة أخرى قائلًا: “نحظى دائمًا في القطاع الرياضي بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من ثمار هذا الدعم الكريم إطلاق (أكاديمية مهد الرياضية) التي تمثل خطوة كبرى نحو صناعة الأبطال في مختلف الرياضات.. فشكرًا على كل ما يجده الرياضيون من دعمٍ سخي واهتمامٍ كريم”.

اكتشاف المواهب السعودية:

وأكد رئيس الأكاديمية عبدالله حماد خلال مؤتمر إطلاقها اليوم، أنهم سيعملون على اكتشاف المواهب السعودية في سن صغيرة خلال الفترة المقبلة؛ لصناعة أبطال رياضيين.

وشدد على أن هدفهم في الأكاديمية هو صناعة جيل يبلغ نصف نهائي كأس العالم للناشئين 2026 ونصف نهائي كأس العالم للشباب 2029 وربع نهائي مونديال الكبار 2030.. والحصول على 5 ميداليات في أولمبياد 2028، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



