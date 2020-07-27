رئيس أكاديمية مهد: هدفنا حصد 5 ميداليات في أولمبياد 2028

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس أكاديمية مهد، عبدالله حماد، أنهم سيعملون على اكتشاف المواهب السعودية في سن صغيرة خلال الفترة المقبلة؛ لصناعة أبطال رياضيين.

اكتشاف المواهب السعودية:

وقال رئيس أكاديمية مهد: “خسرنا آلاف المواهب السعودية في السنوات الماضية، والآن سنكتشف المواهب ابتداء من 6 سنوات وفق معايير عالمية تليق باسم السعودية ومكانتها”.

وتابع خلال تصريحاته في مؤتمر إطلاق أكاديمية مهد: “سنصل إلى كافة المناطق والمدن ولن نترك موهبة تفلت من أيدينا.. رحلة صناعة الأبطال تنطلق من الاكتشاف والتدريب والتطوير والأبحاث والاحتكاك الدولي”.

وأضاف: “سنفتش عن كل موهبة بمساعدة معلم التربية البدنية في المدارس الابتدائية بجانب عربات تقنية استكشافية خاصة بمهد.. هدفنا الارتقاء بالرياضة السعودية إلى مكانة دولية تستحقها، وهذا أول ما سنعمل في مهد على تغييره”.

وواصل: “أول أجيال مهد ستبلغ نصف نهائي كأس العالم للناشئين 2026 ونصف نهائي كأس العالم للشباب 2029 وربع نهائي مونديال الكبار 2030.. هدفنا الحصول على 5 ميداليات في أولمبياد 2028 يليها 10 ميداليات في أولمبياد 2032 بجيل مهد”.

واختتم رئيس أكاديمية مهد تصريحاته قائلًا: “سنخلق بيئة مثالية لأبنائكم وسط مناخ صحي وبإشراف تربوي مباشر.. أخيرًا.. انتهى وقت الكلام! جا وقت مهد”.

أكاديمية مهد:

وتُعد أكاديمية مهد هي أكبر وأول أكاديمية رياضية في السعودية متخصصة باكتشاف وتطوير المواهب منذ سن مبكرة وتم إطلاقها اليوم برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتم تدشين حساب أكاديمية مهد الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منتصف شهر يوليو الجاري، تحت شعار “جا الوقت”، حيث أكد الحساب في تغريداته أنه ضاع الكثير وحان الوقت لتعويض كل ذلك.

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