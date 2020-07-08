أكثر 3 نجوم أحرزوا أهدافًا للأهلي آخر 10 سنوات

المواطن - مروة نبيل

شهدت السنوات الماضية تألق العديد من النجوم بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جميع البطولات المحلية والقارية.

الأكثر تسجيلًا للأهداف مع الأهلي

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر 3 لاعبين سجلوا أهدافًا مع النادي الأهلي خلال آخر 10 سنوات، وتصدر القائمة المهاجم السوري المتألق عمر السومة.

وسجل عمر السومة 157 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 116 هدفًا منهم في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، و10 أهداف في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح المهاجم السوري في تسجيل 12 هدفًا مع النادي الأهلي في بطولة كأس ولي العهد، وهدف واحد في كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى إحرازه لـ18 هدفًا في منافسات دوري أبطال آسيا.

وتمكن البرازيلي فيكتور سيموس من تسجيل 72 هدفًا بقميص الأهلي 49 منهم في الدوري السعودي للمحترفين، 6 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين، 3 أهداف في كأس ولي العهد، بجانب 14 هدفًا في دوري أبطال آسيا.

وأحرز العماني عماد الحوسني 51 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 32 منهم في الدوري السعودي للمحترفين، 8 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين، 3 في كأس ولي العهد، و8 أهداف في دوري أبطال آسيا.

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