أكثر 5 لاعبين سجلوا أهدافًا للهلال آخر 10 سنوات

المواطن - مروة نبيل

شهدت السنوات الماضية تألق العديد من النجوم، سواء المحترفين أو السعوديين، بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات المحلية والقارية.

الأكثر تسجيلًا للأهداف مع الهلال:

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر 5 لاعبين سجلوا أهدافًا لنادي الهلال خلال آخر 10 سنوات، وتصدر القائمة النجم البرازيلي المتألق كارلوس إدواردو.

وسجل إدواردو 76 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، 53 منهم في الدوري السعودي للمحترفين، 12 هدفًا في دوري أبطال آسيا، 6 أهداف في كأس خادم الحرمين الشرفين، 3 أهداف كأس ولي العهد، وهدفين في السوبر السعودي.

ونجح نجم الهلال المعتزل ياسر القحطاني في تسجيل 73 هدفًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم، 42 منهم في الدوري السعودي للمحترفين، 15 في دوري أبطال آسيا، 10 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين و6 أهداف في كأس ولي العهد.

وتألق ناصر الشمراني مع فريق الهلال ونجح في هز الشباك 68 مرة، حيث سجل 45 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، 11 هدفًا في دوري أبطال آسيا، 8 أهداف في كأس ولي العهد و4 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز من تسجيل 55 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بواقع 35 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، و13 هدفًا في بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب 7 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز نجم الهلال السابق، البرازيلي تياغو نيفيز 46 هدفًا بقميص الزعيم، 29 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، 7 أهداف في دوري أبطال آسيا، و6 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب 4 أهداف في كأس ولي العهد.

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