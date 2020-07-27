ألمانيا تسجل 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 340 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 205.609 إصابات ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 9118 حالة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 190.400 حالة .

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



