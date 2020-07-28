أمانة جدة تزيل تعديات بمساحة 12 ألف متر بنطاق أبرق الرغامة

تمكنت بلدية أبرق الرغامة من إزالة تعديات على أراض حكومية بمساحة (١٢,٠٠٠) وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية.

رصد تعديات حي ريخ

وأوضح رئيس البلدية سعد محمد القحطاني أن الفرق الميدانية رصدت عددًا من المخالفات بحي ريخ حيث جرى إزالة سبعة من “الأحواش” حديثة الإنشاء، وثلاثة غرفة شيدت بطرق غير نظامية وعلى أراض حكومية.

كما أكد القحطاني استمرار أعمال الرصد بالنطاق لمنع كافة المخالفات البلدية وغيرها من التجاوزات التي تخالف الاشتراطات البلدية.