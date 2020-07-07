أمريكا تسجل 46,329 إصابة جديدة بـ كورونا و322 وفاة

المواطن - متابعة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 46,329 إصابة مؤكدة و322 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,932,596 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 130,133 حالة وفاة.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.