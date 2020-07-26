أمريكا تمنح مودرنا نصف مليار دولار لتطوير لقاح كورونا

المواطن - متابعة

‏أعلنت الحكومة الأمريكية عن منح شركة مودرنا نحو نصف مليار دولار لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة: إنها سوف تحصل على 472 مليون دولار إضافية من هيئة التطوير والبحث المتقدم في مجال الطب الحيوي للحكومة الأمريكية لدعم تطوير لقاحها الجديد لفيروس كورونا.

وأعلنت شركة مودرنا، اليوم، عن إجراء تجربة سريرية سريعة ضمن تجارب المرحلة الثالثة من قِبل كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في أمريكا.

وقال ستيفن سبيكتور، أستاذ طب الأطفال بقسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو والباحث الرئيسي في تجارب اللقاح: “إن بلدنا والعالم يواجهان وباءً غير مسبوق أدى بالفعل إلى مقتل أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم”.

وأكد أن الدواء لم يثبت عليه أي آثار جانبية منذ طرحه في المرحلة الأولى، ولكن يجب تجربته لأكثر من مرة لإثبات فعاليته.

سباق اللقاحات:

وتخوض مجموعة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودت جائحته بحياة أكثر من 600 ألف شخص حول العالم.

وفي 12 يوليو، أعلنت روسيا عن انتهاء التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف الطبية على لقاح طوره مركز غاماليا للأوبئة والأحياء الدقيقة، والذي يعتبر أيضًا من الأمصال المرشحة الأبرز في البلاد.



