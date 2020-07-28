أمين عسير يتفقد المسلخ وسوق المواشي والخضار والفواكه بأحد رفيدة

تفقد أمين منطقة عسير وليد الحميدي مسلخ محافظة أحد رفيدة النموذجي؛ وذلك للتأكد من جاهزية المسلخ لاستقبال الأضاحي خلال الأيام المقبلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وخلال الجولة تفقد الحميدي جاهزية المسلخ وفق الاستعدادات والتجهيزات والإمكانات البشرية والتشغيلية المخطط لها، وتابع الحميدي خلال جولته آلية تنظيم عمليات الذبح والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالعمل وفق الطاقات الاستيعابية وتهيئة الساحات الخارجية للمسلخ، وتوفير مواقف للسيارات، وتنظيم عملية إنزال الأضاحي، وتسهيل انسياب الحركة المرورية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير المستمر للمسلخ والعمل على توفير جميع الخدمات للعملاء خلال فترة الانتظار وتعقيم منطقة انتظار العملاء بشكل دائم.
وشدد على أن بلدية المحافظة ستكثف حملاتها الرقابية على المسلخ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية والإجراءات الوقائية والاحترازية.
كما شملت جولة أمين عسير سوق المواشي والأغنام بالمحافظة وأُطلع على ترتيب وتنظيم البائعين وفق الأماكن المخصصة للبيع الأضاحي حسب البرتوكولات المعتمدة والتي تضمن سلامتهم وسلامة العملاء كما شدد على أهمية تقيد البائع والمشتري بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فايروس كورونا.
كما تفقد أمين عسير سوق الخضراوات والفواكه بأحد رفيدة والاطلاع على سير العمل فيه وعلى آلية تنفيذ الإجراءات الوقائية وشدد على أهمية توفير المعقمات والكمامات في محال بيع الخضراوات والفواكه والتأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي وتنظيم العملاء والحرص على تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية والبلدية لضمان سلامة الجميع.