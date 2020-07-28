أمين عسير يتفقد المسلخ وسوق المواشي والخضار والفواكه بأحد رفيدة

وشدد على أن بلدية المحافظة ستكثف حملاتها الرقابية على المسلخ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية والإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما شملت جولة أمين عسير سوق المواشي والأغنام بالمحافظة وأُطلع على ترتيب وتنظيم البائعين وفق الأماكن المخصصة للبيع الأضاحي حسب البرتوكولات المعتمدة والتي تضمن سلامتهم وسلامة العملاء كما شدد على أهمية تقيد البائع والمشتري بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فايروس كورونا.

كما تفقد أمين عسير سوق الخضراوات والفواكه بأحد رفيدة والاطلاع على سير العمل فيه وعلى آلية تنفيذ الإجراءات الوقائية وشدد على أهمية توفير المعقمات والكمامات في محال بيع الخضراوات والفواكه والتأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي وتنظيم العملاء والحرص على تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية والبلدية لضمان سلامة الجميع.