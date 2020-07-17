إجراءات وقائية مهمة مع استئناف دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أعلن سلمان النمشان، رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات، عن تنفيذ 3 إجراءات وقائية ومهمة كإجراء احترازي من فيروس كورونا، وذلك مع استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.

وتحدث النمشان خلال الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية السعودية عن الإجراءات التي سيتم إتباعها، حيث أكد على أن غرف خلع الملابس قبل وأثناء وبعد المباراة سوف يتم تعقيمها مع تعقيم شباك الملاعب والكرة وأدوات الحكام.

دكة البدلاء ستحمل 5 أشخاص فقط:

وأضاف النمشان أن حافلات الأندية ستُعقّم بمجرد وصولها للملعب.

وواصل رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات حديثه مضيفًا أن دكة البدلاء في ستحمل 5 أشخاص فقط، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن باقي أعضاء الفريق سيجلسون بالمدرجات خلف مقاعد البدلاء.

وأكد النمشان أن لجنة الانضباط ستكون مستعدة لرصد أي تجاوزات في حال تم مخالفة القواعد الاحترازية التي وضعت من أجل استكمال المباريات الثمانية المتبقية في الدوري.

وفي وقت سابق، كشف إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الإجراءات التي تم اتباعها وذلك من أجل عودة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/ 2020.

جهود عظيمة من المملكة لمكافحة الفيروس:

وقال القاسم خلال الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية السعودية التي نظمها اتحاد القدم اليوم الجمعة: إن القيادة في المملكة بذلت جهودًا كبيرة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بعد انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أن الإجراءات تُعتبر مثلًا يُحتذى به.

وأكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحاته لـ القناة الرياضية السعودية، اليوم، أن وزارة الرياضة واتحاد القدم بدآ في التواصل مع الأندية مع طلب معلومات عن المحترفين الأجانب، من هم خارج السعودية من أجل تسهيل إجراءات عودتهم إلى المملكة. وأشار القاسم إلى أن اتحاد القدم تواصل مع وزارتي الخارجية والداخلية لاستخراج تصاريح تسمح بدخول المحترفين الأجانب إلى المملكة استعدادًا لاستئناف دوري محمد بن سلمان للمحترفين. وأكد القاسم على أن هناك 95% من المحترفين حاليًّا داخل المملكة يستعدون مع أنديتهم لاستئناف المباريات والدوري. ومن المنتظر عودة منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس، وستنتهي المسابقة في الـ9 من سبتمبر المقبل، كما سينطلق الموسم الجديد في أكتوبر 2020. وكان الدوري السعودي للمحترفين عُلقت مبارياته منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، قبل أن ترفع وزارة الرياضة قرار تعليق النشاط الرياضي يوم 21 يونيو الماضي.



