‎الرئيسية
الرياضة
إدارة التعاون تزور الزيلعي وتشكر نادي الهلال
للاطمئنان على حالته الصحية

إدارة التعاون تزور الزيلعي وتشكر نادي الهلال

2020/07/14
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
177
0
طباعة
إدارة التعاون تزور الزيلعي وتشكر نادي الهلال زيارة التعاون لخالد الزيلعي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 خالد الزيلعي:
2 نادي الهلال:

حرصت إدارة نادي التعاون على الاطمئنان على حالة النجم خالد الزيلعي؛ لمروره بوعكة صحية، كما وجهت الشكر إلى نادي الهلال لحُسن الاستقبال خلال مباراة الفريقين الودية.

خالد الزيلعي:

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من زيارة الإدارة ممثلة في نائب الرئيس علي الشايعي، والمتحدث الرسمي عبدالله اليوسف للنجم خالد الزيلعي.

 

ادارة التعاون تزور خالد الزيلعي
خالد الزيلعي

 

وتأتي زيارة نادي التعاون من أجل الاطمئنان على حالة خالد الزيلعي الصحية بعد العارض الصحي الذي ألم به، وتمنى الشايعي واليوسف الشفاء العاجل له.

وكشف خالد الزيلعي مؤخرًا عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، متمنيًا وقوف وزارة الرياضة معه، قبل أن يتواصل الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل معه هاتفيًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

ادارة التعاون تزور خالد الزيلعي
خالد الزيلعي

نادي الهلال:

على الجانب الآخر، قدمت إدارة التعاون شكرها وتقديرها لإدارة نادي الهلال على كرم الضيافة والحفاوة التي وجدها أعضاء الفريق الأول لكرة القدم أثناء المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء الاثنين.

وخاض نادي الهلال مباراة ودية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على الملعب الرئيسي في مقره، ضمن استعداداتهما لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل، وانتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله صالح الشهري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 8 جولات على نهاية البطولة المحلية هذا الموسم.

الهلال
جانب من المباراة



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :