إدارة التعاون تزور الزيلعي وتشكر نادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

حرصت إدارة نادي التعاون على الاطمئنان على حالة النجم خالد الزيلعي؛ لمروره بوعكة صحية، كما وجهت الشكر إلى نادي الهلال لحُسن الاستقبال خلال مباراة الفريقين الودية.

خالد الزيلعي:

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من زيارة الإدارة ممثلة في نائب الرئيس علي الشايعي، والمتحدث الرسمي عبدالله اليوسف للنجم خالد الزيلعي.

وتأتي زيارة نادي التعاون من أجل الاطمئنان على حالة خالد الزيلعي الصحية بعد العارض الصحي الذي ألم به، وتمنى الشايعي واليوسف الشفاء العاجل له.

وكشف خالد الزيلعي مؤخرًا عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، متمنيًا وقوف وزارة الرياضة معه، قبل أن يتواصل الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل معه هاتفيًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي الهلال:

على الجانب الآخر، قدمت إدارة التعاون شكرها وتقديرها لإدارة نادي الهلال على كرم الضيافة والحفاوة التي وجدها أعضاء الفريق الأول لكرة القدم أثناء المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء الاثنين.

وخاض نادي الهلال مباراة ودية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على الملعب الرئيسي في مقره، ضمن استعداداتهما لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل، وانتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله صالح الشهري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 8 جولات على نهاية البطولة المحلية هذا الموسم.



