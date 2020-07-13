الهلال يحسم ودية التعاون بهدف الشهري

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد التعاون الودية، التي أُقيمت على الملعب الرئيسي في مقر الزعيم، في إطار استعدادات الفريقين لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

الهلال ضد التعاون:

وكان من المقرر أن يتم إذاعة مباراة الهلال ضد التعاون مباشرة عبر “يوتيوب الهلال”، إلا أن الجهاز الفني لسكري القصيم طلب عدم بث المواجهة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأت مباراة الهلال ضد التعاون بضغط من الفريقين، وسط محاولات لهز الشباك مبكرًا، وتمكن صالح الشهري من تسجيل هدف في مرمى سكري القصيم، ليقود الزعيم للتقدم في الشوط الأول.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد في الشوط الثاني، مع تجربة العديد من اللاعبين لتجهيزهم تمهيدًا لعودة المنافسات الرياضية، لتنتهي مباراة الهلال ضد التعاون بفوز الزعيم بهدف دون رد.

الهلال والتعاون في الدوري:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الخامس.



