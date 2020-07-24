إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 4 ملايين

المواطن - متابعة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة: إن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت أربعة ملايين و24492 حالة بزيادة 72219 حالة على الإحصاء السابق وإن عدد حالات الوفاة ارتفع 1113 حالة إلى 143868 حالة.

وأكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن إحصاءها يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 23 يوليو. وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم.

وليس من الضروري أن تطابق أرقام المراكز إجمالي عدد حالات الإصابة التي تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



