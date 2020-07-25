إصابة تشافي أسطورة برشلونة بـ فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الإسباني السابق، ومدرب نادي السد القطري عن إصابته بـ فيروس كورونا المُستجد.

وكتب تشافي عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: “اليوم لن أستطيع حضور مباراة السد، بسبب إصابتي بفيروس كورونا وسأبقى في العزل والمدرب المساعد لي دافيد براتس سيأخذ مكاني”.

أعراض كورونا لم تظهر على تشافي

وأضاف تشافي: ” لم يظهر عليّ أي أعراض لفيروس كورونا، ولكن يجب أن أحترم الإجراءات والتطبيقات، ولهذا سأبقى في فترة العزل”.

وقبل إعلانه عن إصابته بـ كورونا، خطط المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، لحرمان نادي النصر من صفقة كبرى يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة Espn الرياضية العالمية: إن تشافي يُحاول إقناع مواطنه دايفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بالانضمام لـ السد بدلًا من النصر، وذلك بعد نهاية عقده مع مان سيتي بنهاية موسم 2019/ 2020.

وكانت تقارير صحافية، قالت في وقت سابق: إن النصر سينافس الهلال والسد على ضم دايفيد سيلفا لاعب فالنسيا الإسباني سابقًا، والمتألق حاليًّا مع مانشستر سيتي.

تشافي يرحل عن برشلونة بعد إنجاز دوري الأبطال يذكر أن تشافي كان رحل عن برشلونة في صيف 2015، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي، كما درب السد في مونديال الأندية 2019، الذي أُقيم في قطر. وكان فيروس كورونا، تسبب في تأجيل العديد من الأحداث الرياضية والفعاليات، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، حيث حصد أرواح أكثر من نصف مليون إنسان على وجه كوكب الأرض.



