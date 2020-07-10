إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوبًا وهذه البدائل

المواطن - جدة

قالت أمانة جدة: إنها بالتعاون مع إدارة مرور جدة تم إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوبًا.

وأوضحت أمانة جدة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، أن الإغلاق كان بسبب البدء في مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر لمدة 840 يومًا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

ولفتت الأمانة إلى أنه يمكن استخدام الطرق البديلة، حيث إنه بالنسبة للمتجهين جنوبًا، الدوران من دوار السفينة، ثم الاتجاه شمالًا لطريق الملك عبدالعزيز.

وفيما يخص مرور محلي لقاصدي مرسى الأحلام، وكنز أبحر القادمين من الشمال، فعليهم اتخاذ طريق الخدمة لطريق الملك عبدالعزيز، بينما طريق الكورنيش أبحر للمتجهين شمالًا يبقى دون أي تغيير.